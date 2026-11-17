シャビ、オランダ代表の衝撃的な敗戦を批判
オランダ代表のシャビ監督は、ドイツに0-5で大敗した後、選手たちに厳しい評価を下した。ベルリンで行われたネーションズリーグの一戦は、アウェーチームにとって惨憺たる結果に終わった。
先月、チームがギリシャと引き分けた際には、シャビ監督は自ら責任を負った。しかし、ドイツに喫した今回の大敗を受けては、はるかに厳しい姿勢を見せた。選手たちの奮闘を欠く姿に明らかな怒りを示し、この大敗は自身にとってまったくの衝撃だったと認めた。
チームの姿勢に指揮官が激怒
シャビ監督は大敗の主な原因について、言葉を濁さなかった。ベルリンでの結果は、選手たちの姿勢と取り組み方の悪さによるものだと明言した。
「恥ずべき試合だった。その99％は、選手たちが今日、我々の大切にする価値観を示さなかったことによるものだ」とシャビ監督は記者団に語った。「選手たちには、メンタリティーを変えなければならないと伝えた。今日は我々の価値観に忠実ではなく、戦うことができなかった」
「非常に失望している。それが残念なのは、今日までは選手たちをとても誇りに思っていたからだ。今日のことは信じられない。監督として衝撃を受けた」
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主力不在も言い訳にはならず
オランダ代表は、通常キャプテンを務めるフィルジル・ファン・ダイクとフレンキー・デ・ヨングを欠いてベルリンに乗り込んだ。しかし、シャビ監督は両選手の不在を低調なパフォーマンスの言い訳にはしなかった。
ファン・ダイクとデ・ヨングの不在が結果に影響したかと問われると、指揮官は「いや、それは関係ない」ときっぱり答えた。その上で、この惨敗をチームにとって厳しい教訓と捉えた。
「今日まで我々は良いものを築いていたが、今日は望んでいたこととは正反対だった」とシャビ監督は説明した。「ただ、これも1試合にすぎない。ここで何が起きたのか理解しようとしているし、選手たちがこの経験から多くを学ぶことも分かっている」
3月の試合に向け、メンバー変更も視野に
ドイツに大敗したものの、オランダ代表はネーションズリーグ準々決勝進出という第一の目標をすでに達成している。チームが再び集まるのは3月だ。シャビ監督はこの4カ月間の中断期間を使い、最近の試合を分析するとともに、選手たちを注意深く見守る考えだ。