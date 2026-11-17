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オランダ代表GKバルト・フェルブルッヘンが、ドイツに0-5で敗れたチームを厳しく評価。基本的な強度と献身性の欠如が、この大敗を恥ずべきものにしたと語った。

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オリンピアシュタディオンで守備が崩壊

オランダ代表はベルリンで苦しい夜を過ごした。UEFAネーションズリーグのグループ最終戦でドイツに0-5と完敗。すでに準々決勝進出を決めていたものの、シャビ・エルナンデス率いるチームは後半にすべての面で圧倒された。

デリー・シェルハント、フロリアン・ヴィルツ、ニコ・シュロッターベック、ブライアン・グルダの得点でオランダは大敗。GKバルト・フェルブルッヘンは5度、自陣のゴールからボールを拾い上げることになった。

怒りが収まらないフェルブルッヘン

試合後に『NOS』の取材に応じたフェルブルッヘンは、明らかにいら立った様子で、試合内容への怒りを隠さなかった。戦術面の説明だけでは根本的な問題を捉えられないと指摘した。

「まだ怒っている。これは戦術やサッカーの能力とは関係ない。ただ、問題の核心を指摘するにはまだ早すぎる」と、フェルブルッヘンは怒りを抑えながら語った。

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守護神は、この大敗の中で基本的な水準を満たせていなかったと強調した。

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姿勢と献身性に疑問

フェルブルッヘンは試合後の考えをさらに語り、代表のユニフォームを着る以上、あらゆる競り合いで最大限のエネルギーと献身性を示さなければならないと強調した。ドイツ戦ではそれが欠けていたと感じている。

「姿勢が原因であっては決してならない。みんな胸にオレンジ色のライオンをつけているのだから、全力を尽くさなければならない。どの試合でもだ。今日はドイツとのアウェー戦だった」とフェルブルッヘンは話した。

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「サッカーの土台は常に強度、エネルギー、そして献身性だ。今日はそれが時折欠けていた。ドイツはそれで済ませてくれるような相手ではない。5点を取られたが、8点を取られていてもおかしくなかった。恥ずべき試合だった」

3月に向けた立て直し

オランダはドイツに次ぐグループ2位でUEFAネーションズリーグ準々決勝に進むものの、この大敗による心理的な傷が癒えるには時間がかかるだろう。

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フェルブルッヘンの率直な言葉は、オランダ代表チーム内で早急に省みる必要があることを示している。シャビ・エルナンデス率いるチームは、春に公式戦が再開するまでに、土台となる粘り強さを立て直さなければならない。