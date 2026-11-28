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ロベルト・マンチーニ監督が、セリエAにおけるイタリア人選手の少なさを「恥ずべき」状況だと批判した。イタリア代表のネーションズリーグでは、経験の浅い10代の選手を招集せざるを得なかったという。準々決勝進出を逃した指揮官は、チーム再建のために大胆なリスクを取る必要があると認めた。

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マンチーニ監督、ネーションズリーグで若手を起用

マンチーニ監督は、セリエAでプレーするイタリア人選手の不足により、トップリーグでの経験がほとんどない若手を代表に招集する以外、選択肢がほぼなかったと明かした。『コリエレ・デッロ・スポルト』のインタビューで、イタリア代表指揮官は最近のメンバー選考について語った。コリエレ・デッロ・スポルト

今月のネーションズリーグの試合を前に、マンチーニ監督はリッカルド・カッサーノやシモーネ・ロンターニといったユース選手を含む10代の選手数人を代表チームに招集した。イタリアにとって結果の分かれた今回の代表活動では、 フランスに勝利 したものの、その後の ベルギー戦で1-4と敗れ 、準々決勝進出の望みが絶たれた。

セリエAの「恥ずべき」数字が変化を迫る

マンチーニ監督が不満を募らせる背景には、イタリアのトップリーグで定期的にプレーする代表資格を持つ選手の減少がある。イタリア人選手の割合が大きく低下するなか、代表の競争力を維持するには、クラブで出場機会を得ている実績ある選手以外にも目を向けなければならないと考えている。

「セリエAのイタリア人選手の割合が30％まで下がったことを考えれば、若手を招集せざるを得なかった。恥ずべき数字だ」とマンチーニ監督は認めた。「成長できる可能性を持つ若手選手を探すしかない」

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クラブの無関心と20年来の問題

イタリア代表の現在の苦境には、厳しい近年の歩みがある。ワールドカップで4度優勝しているにもかかわらず、直近3大会は出場権を逃した。ベルギー戦では、今季ACミランで10得点を挙げている20歳のストライカー、アルファジョ・シセを代表デビューさせ、新たな才能を信頼する姿勢を示した。マンチーニ監督は、構造的な問題は今に始まったことではなく、国内クラブからの協力も期待していないと主張する。

「重要な試合で彼らを起用するリスクを取らなければならない」と同監督は語った。「クラブは代表チームに関心がない。代表は自分たちで解決策を見つけなければならない。少なくとも20年前から続く状況に不満を言っても仕方がない。たとえ何敗かするリスクがあっても、選手を発掘し、経験を積ませるしかない」

イタリアの未来を懸けた長期的な挑戦

ネーションズリーグをグループステージで終えたイタリアは、今後、重要な転換期を迎える。代表チームは有望な若手の発掘を続け、早期にA代表へ引き上げていく方針だ。この取り組みには短期的なつまずきのリスクも伴うが、イタリアは若いうちに積む経験が、最終的には大舞台で実を結ぶことを望んでいる。