「恥ずべきことだと思う。サッカー界でこんな考えについて話していることを、私は恥ずかしく思う」と、エベルルは水曜、ロッタッハ＝エーガーンで行われた新加入ナサニエル・ブラウンの入団発表記者会見の場で語った。









「サッカーは、私たちのものではない」とエベルルは言う。「これはひとつのゲームだ。FIFAは私にとって、このゲームに寄り添い、形やルールを整え、ワールドカップを開催するためにある存在だ」。だが現時点では、世界統括団体が「利益を上げるためだけに存在している」ように感じているという。「あらゆる可能なチャンネルで、ただ金を稼ごうとしているように感じる。サッカーの申し子として、私はこれに嫌悪感を覚える」

バイエルン幹部エベルル、UEFAのボイコット案を支持

近く行われるUEFAの危機会議では、2030年ワールドカップへの参加拒否も含む、FIFA主催大会のボイコットも議論される見通しだが、エベルルはこれを前向きに評価した。

「いいことだと思う。私はボイコットの信奉者ではなく、常に対話を重んじる人間だ。だが、そこまで行くのであれば、実際に私は、欧州として強い姿勢を示して『いや、これは我々のスポーツではない。これは我々が望むものではない』と言うことに賛成だ。そして、それに対抗していくべきだ」と、エベルルは続けた。

彼は「インファンティーノ氏の周囲に誰がいるのか」を知らないという。つまり、たびたび厳しく批判されてきたFIFA会長に、そうした考えを吹き込んでいるのが誰なのかは分からないということだ。だが、「本当にひどい気分だ！」と語った。

新たに設立される子会社「FIFA Forward Enterprise（FFE）」を通じて、とりわけサッカーW杯の持ち分を売却したいというインファンティーノの計画は、火曜に漏れ伝わり、確認された。これを受けて世界的な反発が起きた。「恥ずべき計画」「恥知らずな売却」といった声が上がり、世界統括団体のこの発表は、スイス紙『ブリック』によれば「爆弾のように」響いた。

エベルルに先立って、DFB副会長ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケもすでに明確な見解を示していた。「欧州サッカー界の多くが、FIFAの計画をサッカーに対する完全な攻撃と見なしている。私もその立場を共有する」と、ヴァツケはkickerに語り、「ここで一線が越えられている」と続けた。話し合いの結果、この件について欧州加盟協会の間では「一致」があることが示されたという。

FIFAとインファンティーノ、各協会に圧力をかけようとしている模様

一方でインファンティーノは、自身の計画をできるだけ早く実行に移したい考えのようだ。211の全加盟協会に宛てた書簡で、ntv/RTLが入手したその文書の中で、FIFAは53日以内の承認を期待しており、その見返りとして4000万米ドルを約束すると伝えた。拒否した場合は1000万米ドルしか支払われないという。

これを受けてUEFAは追加声明を発表し、その中で脅しには屈しないとした。「我々は本日、FIFAが各協会に期限を設定し、その期間内に計画を支持しなければ一時金の提案を撤回すると通告していたことを知った。これだけで、この計画について知るべきことのすべてを物語っている」

さらに欧州連盟は、FIFAのこの構想に対する「相当な、そして拡大し続ける」反対があることを認識していると強調した。「FIFAはこれ以上、自らとその仲間たちを富ませるために我々のスポーツを利用してはならない。我々はスポーツを正しい形で発展させることができる。各協会、リーグ、クラブ、選手、そしてファンを優先する時が来ている」