「恥ずべきことだと思う。サッカーの世界でこのような考えについて話していることを、私は恥じている」と、エベルルは水曜日、ロッタハ＝エーガーンで行われた新加入ナサニエル・ブラウンの入団記者会見の場で語った。









「サッカーは私たちのものではない。これはひとつのゲームだ。FIFAは私にとって、このゲームに寄り添い、形やルールを整え、ワールドカップを開催するためにある」とエベルルは述べた。しかし現時点では、世界統括団体が「利益を上げるためだけに存在している」ように感じているという。「あらゆる可能なチャンネルで、ただ金を稼ごうとしているように感じる。サッカーの申し子として、私はそれに吐き気がする」

バイエルン幹部エベルル、UEFAのボイコット案を支持

今後予定されているUEFAの危機会議では、2030年ワールドカップへの参加拒否も含む、FIFA大会のボイコットについても議論される見通しだが、エベルルはこれを前向きに評価した。

「それは良いことだと思う。私はボイコットの支持者ではなく、常に対話を重んじる側の人間だ。だが、そこまで至るのであれば、実際に私は、欧州としても強い姿勢を示し、『いや、これは私たちのスポーツではない。これは私たちが望むものではない』と言うべきだと思う。そして、それに対して行動を起こすべきだ」とエベルルは続けた。

また、「インファンティーノ氏の周りに誰がいるのか」は分からない、つまり、繰り返し厳しい批判を浴びているFIFA会長に何らかのアイデアを吹き込んでいるのが誰なのかは分からないとした上で、「だが、本当にひどい気分だ！」と語った。

新たに設立する子会社『FIFAフォワード・エンタープライズ（FFE）』を通じ、とりわけサッカーW杯の持ち分を売却しようとするインファンティーノの計画は、火曜日に情報が漏れ、確認されていた。その後、世界的な反発が巻き起こった。「恥ずべき計画」「恥知らずな売却」といった声が上がり、世界統括団体の発表はスイス紙『ブリック』によれば「爆弾のように」炸裂した。

エベルルに先立っては、DFB副会長ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケも明確な見解を示していた。「欧州サッカー界の多くは、FIFAの計画をサッカーに対する完全な攻撃だと見ている。私もその考えを共有している」とヴァツケはkickerに語り、「ここでは一線が越えられている」と続けた。協議を通じて、この件については欧州加盟協会の間で「一致」があることが示されたという。







