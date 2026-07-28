恐怖の瞬間：ガーナ代表フォシニ、ブリュッセルの路上で武装集団と格闘！

ベルギーのクラブ、ユニオン・サン＝ジロワーズに所属するガーナ人フォワード、モハメド・フセイニが、先週日曜日にベルギーの首都ブリュッセルで白昼の武装強盗の被害に遭った。覆面姿の3人組によって車から力ずくで引きずり出された後、高級ブランドのロレックスの腕時計を奪われたもので、所属クラブはこの事件を「極めて衝撃的」と表現している。

ベルギーのテレビ局「HLN」が報じたところによると、インターネット上で拡散されている動画には、24歳の同選手が覆面をした3人組によって車から力ずくで引きずり出され、その後、価値が8000ユーロから1万4000ユーロに及ぶ自身のロレックスの腕時計を奪われる様子が映っている。

襲撃は白昼に発生し、ほかの2人がフセイニの車内をあさってほかの貴重品を探した後、襲撃者たちは現場から素早く逃走し、選手をショック状態のまま残していった。

ユニオン・サン＝ジロワーズは公式声明で次のように述べた。「先週日曜日に撮影された映像は極めて衝撃的だ」。そのうえで、同選手は無事を確認するために病院で診察を受けた後、すでに練習を再開できていることを明らかにした。

この日の被害者はフセイニだけではなかった。ブリュッセルの検察当局は次のように述べている。「日曜日にブリュッセルで車に戻ろうとしていた3人が武装強盗の被害に遭った。捜査の初期段階の結果によると、複数の人物が彼らを襲い、腕時計や携帯電話、私物など、さまざまな貴重品を奪った」。

そして注目すべき進展として、ベルギー当局は容疑者の1人の身元を特定し、逮捕に至った。ブリュッセルの検察当局は「彼の自宅を捜索した際に、盗品が発見された」と述べ、さらに「彼は組織的な犯罪集団による武装強盗の罪で起訴され、身柄拘束命令が出された」と付け加えた。

検察当局は、ベルギーの首都で武装強盗を実行した犯罪集団の残りのメンバーを割り出すための捜査の一環として、捜査判事の任命と、審理までの容疑者の勾留を求めた。

フセイニは2024年夏からユニオン・サン＝ジロワーズでプレーしており、ベルギーのファンの間で高い人気を誇っている。全大会を通じてクラブでの71試合で14得点を記録しており、去る5月14日に行われたベルギー・カップ決勝では、アンデルレヒトを相手に自らのチームを優勝に導く決勝ゴールを決めていた。