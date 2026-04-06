恐怖の瞬間…イングランド代表DFがピッチ上で意識を失う

英紙『ザ・サン』によると、イングランド代表DFコナー・コーディは、月曜日に開催されたイングランド・チャンピオンシップのチャールトン・アスレティック対ワトフォード戦で重傷を負い、直ちに病院へ搬送された。

事故はロスタイム6分目に発生した。イングランド代表として10試合に出場しているコーディが、顔面への強烈なシュートをブロックしようとした際、自陣のペナルティエリア内で倒れ込み、9分間ピッチに倒れたまま動けなかった。その後、クラブでの通算500試合目となるマコーリー・ジリスピーと交代した。

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33歳のベテラン選手は、ストレッチャーで運び出される際、両チームのファンから拍手を送られた。 理学療法士や医療スタッフによる緊急処置の後、ピッチ脇に待機していた救急車のドアが開き、コーディは直ちに車内に搬送され、ヴィカレッジ・ロード・スタジアムの隣にあるワトフォード総合病院へ向かった。

チャールトンのネイサン・ジョーンズ監督は、選手が意識を失い、直ちに治療のために搬送されたことを確認した。一方、「スカイ・スポーツ」は、負傷の深刻さを理由に、その映像の放送は「不適切」であるとして、事故の再現映像の放送を拒否した。

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試合結果は1-1の引き分けに終わり、ワトフォードの決勝トーナメント進出の可能性は狭まった一方、チャールトンは残留の可能性を大幅に高めることはできなかった。

ウルヴァーハンプトン、エヴァートン、レスター・シティ、レクサムでセンターバックを務めたコーディーは、1月にチャールトンへレンタル移籍し、加入以来ネイサン・ジョーンズ監督の下でレギュラーの座を確立していた。ただし、この試合はベンチスタートが続いていた3試合ぶりに先発出場した試合となった。

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