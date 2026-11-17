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ヴィニシウス・ジュニオールが表舞台への復帰を告げるのに、長い時間は必要なかった。ここ数年で最も苦しい時期のひとつを過ごしてきたブラジルのスターは、シンガポール戦を輝きを取り戻す舞台に選び、わずか21分間で電光石火のハットトリックを達成。レアル・マドリーのユニフォームを着て長らく欧州の守備陣を震え上がらせてきた、あの姿を思い起こさせる攻撃的なパフォーマンスを披露した。

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レアル・マドリーのウインガーは、ブラジルとシンガポールによる親善試合で注目を一身に集めた。9分に先制点を挙げると、15分に2点目を追加し、21分にハットトリックを完成。序盤での3ゴールにより、ホームチームを極めて厳しい状況に追い込んだ。

ヴィニシウスの3ゴールはわずか12分間で生まれた。1点目から2点目までは6分、さらにほぼ同じ時間でハットトリックを完成させており、自信を取り戻したときに違いを生み出す並外れた能力を改めて証明した。

2試合で5ゴール：代表で見せた鮮烈な復活

シンガポール戦でのハットトリックは偶然の産物ではない。ブラジルが2-3で敗れたものの、前の試合となった日本戦でヴィニシウスが見せた得点力の爆発の延長線上にあるものだ。

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ブラジルのウインガーは日本戦で見事な2ゴールを記録。33分にペナルティエリア外から強烈なシュートを突き刺すと、75分には左サイドから切り込んで正確なグラウンダーのシュートを決め、チームを試合に引き戻した。しかしブラジルはその後、アディショナルタイムに決勝点を許した。

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これでヴィニシウスは直近の国際試合2試合で5ゴールを記録した。今シーズン、レアル・マドリーでの得点力低下を理由に多くの批判を浴びていただけに、この攻撃面での復活は極めて重要なタイミングで訪れたと言える。

率直な告白：ヴィニシウスが不振の理由を明かす

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興味深いのは、このブラジルのスターの得点力の爆発が、ここ数カ月の不振の原因について昨日率直に告白した直後に起きたという点だ。

ヴィニシウスはシンガポール戦前の記者会見で、2026年ワールドカップ後に理想的な準備ができなかったことを認めた。代表チームの早期敗退に影響を受け、休暇を休息と家族と過ごす時間に充てることを決めたため、例年に比べてトレーニング量が少なくなったという。

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また、レアル・マドリーとの契約延長をめぐる議論や、昨夏に他クラブが獲得に関心を示したことが精神的なプレッシャーとなり、集中力やシーズン序盤のパフォーマンスに影響したとも語った。

レアル・マドリーでの数字は、本人が語った不振の大きさを物語っている。12試合で1ゴール3アシストにとどまっており、近年のシーズンでチーム屈指のスターとして君臨してきた選手の立場にふさわしい成績とは言えない。

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ヴィニシウスの苦境は数字だけにとどまらない。新加入のヤン・ディオマンデが躍動し、得意とする左サイドのポジション争いが激化。ディオマンデの力強い活躍は、先発メンバーにおけるブラジル人選手の立場に疑問を投げかけることとなった。

復活への誓い：ヴィニシウスが昨季の教訓を振り返る

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自らの過ちを認めながらも、ヴィニシウスは調子を取り戻す力に一切の疑いを見せなかった。それどころか、昨シーズンも同様の不振を経験しながら、最終的には素晴らしい得点記録でシーズンを終えたことを振り返った。

ブラジルのスターは、昨シーズンは12月の時点でわずか5ゴールしか挙げていなかったものの、最終的には20ゴール以上でシーズンを終えたと説明。常に成長を続け、シーズンの勝負どころに向けて準備していると強調した。

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さらに、長年にわたって並外れたレベルを維持するのは非常に難しいことだと述べ、この点ではリオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドが最も顕著な例外だと指摘。そのうえで、自分は過ちを犯す一人の人間であり、常に学び、向上しようと努めていると語った。

また、最も経験豊富な選手の一人として、ブラジル代表でより大きな責任を担うことを誓った。エンドリッキやエステヴァンといった若き才能が、プレッシャーをすべて自分たちだけで背負うことなく成長できるようにするためだという。

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日本戦での2ゴール、そしてシンガポール戦でのハットトリックを経て、ヴィニシウスには代表での復活をレアル・マドリーでの新たな出発点に変える絶好のチャンスが訪れている。クラブでは、ゴールゲッターとしての地位を取り戻し、苦しい時期が一時的なつまずきにすぎなかったことを証明するという、より大きな挑戦が待ち受けている。

欧州が恐れたあの男は、再び牙を取り戻し始めたようだ。今、最も重要な問いはこれだ。ヴィニシウスはこの輝きをマドリードに持ち帰ることができるのか。