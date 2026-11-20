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UEFAネーションズリーグ準々決勝の組み合わせ抽選が行われるや否や、スペインメディアには不安が広がった。次の相手はただの相手ではない。フランス、解くことのできない「天敵」となった代表チームであり、その因縁に決して終わりのない対戦相手だ。

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抽選の結果、欧州王者にして世界王者のスペインは、フランスとの激突が決まった。スペイン代表は最終節にホームでイングランドに2-3でまさかの敗戦を喫し、土壇場でグループ首位の座を逃していた。

この敗戦は単なる勝ち点3の喪失にとどまらなかった。43試合無敗という驚異的な記録が途絶え、スペインは2位に転落。その結果、別グループの首位チーム、すなわちジネディーヌ・ジダン率いるフランス代表との対戦を余儀なくされた。

両国が公式戦で対戦するのは、わずか3年間で4度目となる。一連の対戦は、欧州サッカーにおける新たな「クラシコ」とも呼べる存在になっている。スペインは直近3試合で勝利を収めているが、いずれの試合も真の死闘だった。

EURO2024準決勝ではスペインが2-1で勝利。続いて2025年のネーションズリーグでは5-4という壮絶な打ち合いを制し、さらに今年7月のワールドカップ準決勝では見事な組織力で2-0と勝利を決めた。

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しかしその一方で、今回の新たな対戦は真剣に受け止められている。スペインメディアは、過去の結果が未来を保証するものではないことを理解している。とりわけ、第2戦がフランスの地で開催されるとなればなおさらだ。

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マドリードの日刊紙『アス』は、フランスを大会の「最強の相手」と評し、ホームで行われる第2戦が彼らに大きなアドバンテージをもたらすと警鐘を鳴らした。

同紙はまた、ジダンが施した変化にも注目。「中盤にダ・クーニャのような選手を起用し、エドゥアルド・カマヴィンガが復帰したことで、中盤に新たな色が加わっている」と伝えた。

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さらに同紙は、フランス代表の恐るべき攻撃力にも言及し、「キリアン・エンバペとその得点記録」に加え、一瞬で試合の流れを変えられる「マイケル・オリーズの予測不能な性質」を挙げた。

一方、『マルカ』はさらに踏み込み、この2位という結果がスペインを「ネーションズリーグで最も険しい道」に置いたと指摘したうえで、抽選後のジダンの反応を取り上げた。

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カタルーニャ紙『ムンド・デポルティーボ』はこの組み合わせを「非常に刺激的」と表現し、ラジオ局『カデナ・セル』は「まだ決着のついていない対決」と報じた。両国の最近の対戦を明らかに意識した表現だ。

『OKディアリオ』は、フランス代表がグループステージのベルギー戦とトルコ戦で見せた「完全な攻撃力と堅固さ」を強調。スペイン側の警戒には十分な理由があることを裏付けている。

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こうした警戒感はあるものの、スペインサッカー連盟は大きな野心を持ってこの一戦に臨む構えだ。連盟の育成ディレクターを務めるアイトール・カランカは「彼らは手強い相手だ。他のどの相手とも同じようにね。それがこの大会の難しさを示している」と語った。

さらに「この試合は4カ月前に行われたワールドカップ準決勝の再戦になる。あの試合で我々は勝利し、非常にポジティブな姿を示すことができた」と強調した。

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元DFのカランカはこう続けた。「今の我々の目標は、ワールドカップの時と同じチームのレベルを維持し、再び勝利の軌道に戻ること。そして、このチームの特徴である謙虚さ、野心、勝利への渇望を示すことだ」

第1戦は3月25日にバレンシアのメスタージャで行われ、その3日後にサン・ドニのスタッド・ド・フランスで第2戦が開催される予定。欧州のシーズンでも屈指の熱戦となることが期待される2試合だ。