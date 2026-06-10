2026年ワールドカップが明日木曜日に開幕する。史上最大規模の大会に世界中が注目している。しかしスペインでは、最大の関心事はただ一つ、「ラミン・ヤマルの状態はどうか。彼はいつ『ラ・ロハ』のユニフォームを着てアメリカでの大会に臨めるのか」だ。

スペイン代表は月曜、グループH初戦でカーボベルデと対戦する。ただ、ヤマルの出場は数分間にとどまると見込まれる。

ラジオ局SERカタルーニャの番組「Què T'hi Jugues!」によると、ヤマルは健康で士気も高く、リハビリに全力投球している。 今彼は「トンネルの先の光」を見ている。

昨年4月のハムストリング負傷は彼にとって悪夢だった。本人も「重傷でW杯に出場できないかと恐れた」と明かしている。

しかし、医師団が靭帯に異常なしと判断した瞬間、彼は安堵し、すぐさまリハビリに入った。 バルセロナと代表チームは完全連携し、最善の復帰プランを模索。指導するのは代表の理学療法士フェルナンド・ガランで、彼はバルセロナの外部アドバイザーとしても毎日ヤマルの状態を管理している。

マドリードのルイス・デ・ラ・フエンテ監督も最近の会見で警戒を示した。 「順調なら6月15日の試合に間に合うが、必ずしも出場するわけではない。適切なタイミングで判断する」と述べ、代表の期待と再発防止の狭間で慎重さを強調した。

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バルサは「先発起用は避ける」「カーボベルデ戦は15分、サウジアラビア戦は45〜65分」という指針を示した。 他の報道も同様の出場時間を求めていると伝えている。

つまり、初戦で15分程度テストし、サウジアラビア戦で45～60分まで伸ばし、6月27日のウルグアイ戦で万全を期す計画だ。 スペインサッカー連盟内でも「最初の2試合は温存し、第3戦で万全を期す」との暫定合意があると報じられている。

ヤマル本人は焦っており、カーボベルデ戦でも数分間でも出場して自信を取り戻したいと考えている。 木曜に3カ国でワールドカップが開幕する中、スペインは自国スターの復帰を期待する。初日からではなく、決勝トーナメントを見据えた切り札としてだ。