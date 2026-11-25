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元イングランド代表のスター、ラヒーム・スターリングがピッチ外で新たな騒動に直面した。ランボルギーニでの危険運転をめぐってイングランドの法廷に立ったのだ。事件の内容は交通違反にとどまらず、元イングランドのスターは危うく収監されるところだった。

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ベイジングストークの治安判事裁判所は2026年11月25日（水）、31歳のスターリングに禁錮12カ月、執行猶予18カ月の判決を言い渡した。スターリングは危険運転と、違法な吸引を目的とした亜酸化窒素（笑気ガス）のボンベ6本の所持、さらに警察への検体提出拒否を認めていた。裁判所はあわせて100時間の社会奉仕活動を命じ、2年間の運転免許停止処分も科した。英紙『ガーディアン』が報じている。

事件は去る5月28日の午前1時30分にさかのぼる。ヘイズ地区のマクドナルドの店舗前で、黒のランボルギーニ・ウルスを運転しながら大きなピンクの風船から亜酸化窒素を吸引するスターリングの姿が目撃された。スターリングは一晩中眠っていなかったにもかかわらず、午前7時45分に再びハンドルを握った。

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警察には、高速道路M25、M40、M3での危険運転に関する通報が寄せられていた。ドライバーたちは、スターリングが何度も車線を移る様子を目撃しており、目撃者の一人は運転中に白い風船からガスを吸引しているのを見たと証言した。別の女性ドライバーは、道路利用者の誰かを死なせてしまうのではないかと恐怖を感じたと語った。

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午前7時49分に目撃者の一人が警察に通報し、午前8時45分にはM3での無謀運転について別の通報が入った。監視カメラの映像には、車が車線を行き来した末、A327で中央分離帯に衝突する様子が映っていた。車は大きく損傷し、走行不能となった。この事故による負傷者はおらず、スターリングは午前9時15分ごろに逮捕された。

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スターリングはアルコールと薬物の簡易検査を受け、アルコール、大麻、コカインはいずれも陰性だった。しかし運転能力を測るテストでは不合格となった。警察から目を閉じて30秒を数えるよう求められたが、記録は52秒だった。さらに血液検体の提出を拒否し、まず法的助言を受けたいと求めた。

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カースティ・オルマン判事は、スターリングの違反は極めて重大で、道路利用者を重傷の危険にさらしたと判断した。その一方で、罪を認めたことや前科がないこと、さらに本人の評判や慈善活動も考慮した。

裁判所はまた、スターリングが反人種差別への貢献により2021年に大英帝国勲章を受章していること、そして6月にバンバリー・ロッジの施設で12日間を過ごし、自ら依存症の治療を求めたことにも言及した。

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弁護人のジェイソン・バートフィールド氏は、今回の件は非常に残念なもので、依頼人の評判を傷つけたと述べた。スターリングはアーセナルへのレンタル移籍が終了し、チェルシーの構想からも外れたことで、事故までの6カ月間は一人でトレーニングを続けており、苦しい時期を過ごしていたという。

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競技面では、スターリングは2024-2025シーズンにアーセナルへレンタル移籍し、2026年2月にフェイエノールトへ移籍した。エールディヴィジで8試合に出場したのち、シーズン終了とともに退団している。イングランド代表では国際Aマッチ82試合に出場して20ゴールを記録し、マンチェスター・シティではプレミアリーグを4度制覇した。

なお、ラヒーム・スターリングが18カ月の猶予期間中に新たな犯罪を犯した場合、裁判所は状況と法的規定に応じて、12カ月の禁錮刑の執行を決定する可能性がある。

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