イングランドのセール・シャークスでプレーした元南アフリカ代表のハイロン・アンドリュースが31歳で死去し、ラグビー界に深い悲しみが広がった。アンドリュースは、ヨハネスブルグ・ライオンズの所属選手として、土曜日に行われるヨーロピアン・チャンピオンズカップでのフランス勢ラ・ロシェルとの一戦を数時間後に控え、チームの宿泊先ホテルで転落し、命を落とした。

南アフリカラグビー協会は公式声明で、アンドリュースの死は「偶発的な事故」の結果であると認め、同選手が転落により死亡したと説明した。この出来事は、チームメイトや家族、そして南アフリカのラグビー界に衝撃を与えた。

ヨハネスブルグ・ライオンズの最高経営責任者ルドルフ・ストラウリは、クラブはこの訃報を深い悲しみとともに受け止めたと述べ、今シーズンに加入したアンドリュースは単に才能ある選手だったというだけでなく、チームという家族にとってかけがえのない一員だったと強調した。

ストラウリはさらに、クラブとして故人の妻マイジェリンさん、そして2人の子どもであるヘンドリクスさんとエマーソンさんに加え、家族や友人に対し心からの弔意を表すとし、彼の思い出はチームメイトや彼を知るすべての人の中に生き続けると語った。

ライオンズは選手の思い出をたたえるため、ラ・ロシェル戦を予定どおり行うことを決定。また、彼の死を悼み、大会開幕節の全試合で1分間の黙祷が行われることが決まった。

南アフリカラグビー協会会長のマーク・アレクサンダーは、この死去について衝撃を受けたとし、痛ましい知らせだと表現。選手の家族、チームメイト、そしてファンに弔意を示した。

アンドリュースは昨夏、イングランドのセールでの挑戦を終えて南アフリカに帰国していた。2024年2月に南アフリカのシャークスから加入したセールでは、45試合に出場した。

セールのラグビーディレクター、アレックス・サンダーソンは、ピッチの内外における彼の人柄を称賛し、理想的なチームメイトであり、ユーモアに富み、仲間から敬愛される人物だったと語った。

南アフリカのフル代表での出場はなかったが、アンドリュースは2015年にユース代表としてプレーした経験があり、突然の死を迎えるまでに自身のキャリアに足跡を残した。この出来事は、2016年にパリでヨーロピアン・チャンピオンズカップの試合前に死去した、アイルランドのマンスターの元監督アンソニー・フォーリーの死を想起させるものとなった。

この悲劇は、ライオンズがクラブ最高峰の大陸間大会への参戦を控える時期に起きた。南アフリカのチームは2022-2023シーズンからヨーロッパの大会に参加しており、ライオンズは今シーズンのユナイテッド・ラグビー・チャンピオンシップで好スタートを切っていた。