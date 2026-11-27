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ブルガリアのイリアナ・ヨトワ大統領は、木曜日の夜にフランスのマルセイユでレフスキ・ソフィアのサポーターが受けた襲撃を非難した。

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同大統領は暴力の光景を「容認できない」と表現し、フランス当局に対して事件の経緯を明らかにし、責任者を特定したうえで裁きを受けさせるよう求めた。

ヨトワ大統領は自身のフェイスブックに「マルセイユの光景は恐ろしい！」と投稿した。さらに、欧州サッカー連盟（UEFA）に対し、ヨーロッパリーグのリーグフェーズ第5節オリンピック・マルセイユ対レフスキ・ソフィア戦の際に、ヴェロドローム内でブルガリア人サポーターの安全を確保するために講じられた措置を検証するよう呼びかけた。試合はフランスのチームが1-0で勝利している。

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マルセイユ警察本部によると、試合開始のおよそ10分前に起きた衝突で、ブルガリア人サポーター11人が負傷した。

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このうち5人が病院に搬送され、ほかの6人は現場で手当てを受けた。

フランスの『RMC』によれば、負傷の内容には目や頭部への外傷、肩の脱臼が含まれていた。

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通信社『フランス通信（AFP）』によると、マルセイユのサポーターの一部が自分たちのスタンドを離れてブルガリア人サポーターの集団に向かって突進し、衝突はやがて約500人が陣取っていたレフスキのサポーター専用スタンドにまで及んだ。

現場では投てき物や花火が飛び交い、その後、警備員が介入してスタンドに平穏を取り戻した。

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一方、ブルガリア外務省は襲撃を強く非難する声明を発表し、事件の全面的な調査と責任者の処罰を求める外交文書をフランスに送付する意向を明らかにした。

また、リヨン駐在のブルガリア総領事とマルセイユ駐在の名誉領事が事態の推移を注視しており、ブルガリア国民への支援を行う用意があると表明している。

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同様に、ブルガリアのボイコ・ボリソフ元首相も拡散している映像に対して怒りをあらわにし、フランス当局に説明を求めるとともに、UEFAに最も厳しい処分を科すよう訴えた。

政党「はい、ブルガリア」の共同党首イヴァイロ・ミルチェフ氏は、フランス警察の対応が遅く不十分だったと批判し、ブルガリア人サポーターが無事に帰国できるよう保証することを求めた。

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レフスキ・ソフィアのフリオ・ベラスケス監督は、今回の出来事を「サッカーにおいて容認できない」と述べ、襲撃を受けたサポーターへの連帯を表明するとともに、起きたことに悲しみを感じていると語った。

これに対し、オリンピック・マルセイユは衝突をめぐる正確な状況の把握に努めていると発表した。

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今回の事件は、試合前からブルガリアのチームのサポーターの観戦体制をめぐって対立があったことで、さらに重みを増している。レフスキは11月22日にUEFAへ正式な書簡を送り、フランス当局が同クラブのサポーター向けチケットの割り当てをわずか500枚に削減した決定に異議を唱えていた。

同クラブは、スタジアム収容人数の少なくとも5%をアウェーチームのサポーターに割り当てると定めた大会規約を根拠に、決定の見直しを求めていた。

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1914年創設のレフスキ・ソフィアは、ブルガリアで最も伝統があり、最も人気のあるクラブの一つで、「人民のチーム」の愛称で知られ、幅広いファン層を抱えている。

ブルガリアのメディアによると、同クラブのサポーターは本日金曜日、首都ソフィアのフランス大使館前で、襲撃と、試合中の観客の安全確保における不備と彼らが呼ぶものに抗議するデモを計画している。