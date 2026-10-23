共有 GOALをGoogleでフォロー

トッテナム・ホットスパーのロベルト・デ・ゼルビ監督は、スタンフォード・ブリッジでのトッテナムの歴史的に惨憺たる戦績について、重圧ではなく、さらなるモチベーションになると語った。イタリア人指揮官は、チームにはチェルシーに勝利するだけの力があると強調した。

広告

デ・ゼルビ監督、スタンフォード・ブリッジでの貴重な勝利を狙う

トッテナム・ホットスパーのロベルト・デ・ゼルビ監督は、土曜日にスタンフォード・ブリッジでチェルシーと対戦する厳しいアウェー戦を前に、選手たちに恐れはないと強調した。トッテナムは、コヴェントリー・シティを3-1で下した今季プレミアリーグ初勝利を足がかりにすべく、ロンドンを横断して敵地に乗り込む。

敵地チェルシー戦でのトッテナムの過去の苦戦について問われると、デ・ゼルビ監督は、直近41度の訪問でわずか1勝という数字を、選手たちの意欲を高める材料と捉えた。

「私にとっては、モチベーションがさらに一つ増えるということだ。そうした数字は、試合に勝つためのモチベーション、気持ち、エネルギーをさらに与えてくれる」とデ・ゼルビ監督は語った。

イタリア人指揮官、勇気と戦術的規律を要求

デ・ゼルビ監督は選手たちに、ピッチ上で集中を保ちながら、自分たちらしさと積極性を示すよう求めた。「私たちには試合に勝つ、この試合に勝つだけの力がある」と強調した。

広告 広告

「自分たちらしさと勇気を持ってプレーし、得点する方法を見つけ、勇気を持ってできる限り良い守り方を見つける。それだけだ」

Related Topics

次の試合 CHE プレミアリーグ 12:30 TOT 視聴する

「闘志も反応も見せない選手より、反応が強すぎる選手の方がいい」とトッテナムの指揮官は付け加えた。

デ・ゼルビ監督、判定や過去の騒動にこだわらず

ロンドンの両ライバルによる過去の激しい対戦を振り返る中でも、デ・ゼルビ監督は審判の判定やチーム内の恐れについて語ることを拒んだ。「審判については話したくない。そうだ」ときっぱり述べた。

広告

「集中を保ち、ボール、自分たちの試合、自分たちのプラン、気持ち、エネルギーに目を向け続けなければならない」

「選手たちに恐れを感じるか？ いや、感じない」と付け加えた。

広告

トッテナム、重要なダービーに向けて準備

ペドロ・ポロが再び起用可能となり、アンディ・ロバートソンも出場可能とされた。負傷で欠場が続く選手が複数いるものの、デ・ゼルビ監督は競争力のある布陣を選ぶことになる。

トッテナムは連勝を飾り、プレミアリーグでの今季の戦いに勢いをつけることを目指す。

広告

トッテナムとチェルシーの一戦は、土曜日の夕方、英国夏時間17時30分にスタンフォード・ブリッジでキックオフを迎える。