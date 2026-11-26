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マリオ・エルモソが先制点を挙げ、マン・オブ・ザ・マッチに選出。ローマはパリ・サンジェルマンとパルク・デ・プランスで2-2と引き分け、相手のチャンピオンズリーグ開幕からの全勝を止めた。試合後、スペイン人DFはジャン・ピエロ・ガスペリーニの恐れを知らない戦術が、いかにセンターバックの攻撃参加を後押ししているかを語った。

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エルモソがけん引、恐れず戦うローマがパリで勝ち点獲得

水曜夜、クラブ同士の初対戦でローマは欧州王者パリ・サンジェルマンと2-2で引き分けた。開始5分以内に試合の流れをつくったのはマリオ・エルモソだ。高い位置でボールを奪い、マティアス・スーレの折り返しから先制点を決めた。PSGはイリア・ザバルニーとウスマン・デンベレが得点したが、途中出場のドニエル・マレンがヴィティーニャのハンドで得た終盤のPKを決めた。これにより、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督率いるローマはPSGのチャンピオンズリーグ開幕からの全勝を止めた。

「監督が何をするかは誰もが知っている。これが監督のアイデンティティーであり、プレースタイルだ」と、エルモソはUEFAのマン・オブ・ザ・マッチを受賞した後、『Sky Sport Italia』に語った。「僕たちDFにも主役になる機会がある。だから、こういうスタジアムに来て、ローマが恐れることなく特別な形でプレーする姿を見られて、とてもうれしい。僕たちは正しい道を進んでいる。この大きな前進を続けなければならない」

練習で磨く攻撃参加とガスペリーニの選手起用

ガスペリーニ監督はマレン、パウロ・ディバラ、ブライアン・クリスタンテをベンチスタートとし、戦術面で意表を突いた。それでも、先発を入れ替えたローマは90分間にわたってフランスの強豪と渡り合った。流れの中から自身2点目に迫る場面もあったエルモソは、攻撃時の動きを日々の練習で繰り返していると明かした。

「攻撃を担うチームメートと一緒に、練習でこうした動きを試している。誰もが挑戦できるから、僕たちDFもチームに何かを上乗せできる。それはプラスになる」と説明した。さらに、途中出場の選手たちについて、エルモソはこう続けた。「このチームでは全員が重要だ。誰もが主役になれる形で戦っている。ドニー、パウロ、ブライアンは今季、より多くの出場時間を得ていたが、正しいメンタリティーを持ってピッチに入り、良い結果を得るために貢献する準備ができていた」

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欧州王者との対戦で示した勝者のメンタリティー

PSGがローマの守備組織を破ったのは、31分にイリア・ザバルニーがCKから決めたヘディング弾と、ウェズレイがアクラフ・ハキミを倒したことで得た62分のPKをウスマン・デンベレが決めた場面だけだった。エルモソは、プレッシャーのかかる欧州での試合におけるローマの粘り強さを変えたのはガスペリーニ監督だと語った。

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「監督は、信じる自信を与えてくれる。今季だけでなく、長年にわたって経験してきた難しい局面に対応するメンタリティーもだ」と、エルモソは『Prime Video』に語った。「それは大切なことだ。チームがこの試合にどう臨み、直近2大会のチャンピオンズリーグを制したチームを相手にどう戦ったかを考えればね。この結果は大きな成果だ……。勝てなかったのは残念だけど、勝ち点1は良い結果だ」

25位のローマ、プレーオフ圏内への浮上を目指す

セリエAで2位につけるローマは、チャンピオンズリーグでは5試合で勝ち点5の25位。今後はプレーオフ圏内への浮上を目指す。

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「最も大切なのは成長し続けることだ。僕たちはすべてを懸けて戦いたい。それを実現するメンタリティーも、クオリティーもある。監督が求めることを続けていこう。僕たちにとって、それが正しい道だ」とエルモソは締めくくった。