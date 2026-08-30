マイク・フェルヴァイは、この夏の移籍市場でジョルディ・クライフがアヤックスで見せている仕事ぶりを惜しみなく称賛している。『デ・テレグラーフ』のクラブ番である同記者によれば、テクニカルディレクターのクライフは右腕でチーフスカウトのヨエル・ララとともに、限られた資金の中で「リーグ優勝を本気で争える」スカッドを作り上げることに成功しているという。

フェルヴァイによれば、クライフのやり方を支える大きな秘密の一つがララのノートパソコンだ。アムステルダムでは、2人が早朝から深夜までオフィスにこもり、何時間もノートパソコンを見つめるか、電話で動き回っている姿に、時に驚きの目が向けられているという。

そのノートパソコンは、アヤックスの移籍戦略において計り知れない価値を持っているようだ。フェルヴァイはこれについて次のように記している。「“宝物庫”とも言えるララのノートパソコンには、ヨーロッパと南米のほぼすべての選手の契約状況が保存されている」

そのため、どこかで思わぬ好機が生まれた瞬間に、クライフとララは素早く動くことができる。クライフはオランダの報道陣との初会見の場で、移籍市場にどう向き合うつもりかをすでに明確にしていた。「資金力がないなら、素早くあるか、賢くあるかのどちらかでなければならない」

ユリアン・ブラントでは、そのアプローチが見事に実を結んだ。クライフは4月1日の時点ですでに、このドイツ人選手にフリーでの移籍の可能性について話をしており、最終的にはアヤックス加入を実現させた。『デ・テレグラーフ』によれば、より資金力のある複数クラブやPSVも関心を示していたという。

ソフィアン・アムラバトの加入もまた、何カ月にもわたって水面下で準備が進められていた。クライフとララは、このモロッコ代表がフェネルバフチェとの契約解除を望んでいることを把握しており、意図的に関心を公にしなかった。その結果、同紙によれば、ニュースが表に出た時点でアヤックスはすでにこの取引を完全にコントロールしていたという。

このやり方により、アヤックスはここまで9人の補強を実現しており、移籍金が支払われたのはマルコス・レオナルド、カイオ・エンヒキ、ヴィクトル・ツィガンコフの3人のみだ。同時にクラブはミカ・ホツ、ショーン・ステウル、チュバ・アクポムらを売却しており、支払った移籍金総額3490万ユーロに対し、収入はすでに1億ユーロを超えている。