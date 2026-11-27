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ブラジル出身のロナウドが、イングランド代表FWハリー・ケインのバロンドール受賞を称賛した。バイエルン・ミュンヘンのストライカーは受賞に十分値したと強調し、純粋なストライカーが主要な個人賞の表彰台に返り咲いたことに喜びを示している。

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ケインは、キリアン・エンバペ（レアル・マドリー）やラミン・ヤマル（バルセロナ）との激しい争いを制して同賞を手にした。

1997年と2002年にバロンドールを受賞しているロナウドは、先月ロンドン・パラディウムで多くのスター選手が集う中で開催された盛大な授賞式で、ケインの受賞が発表されたことをうれしく思ったと語った。

33歳のイングランド代表主将は、バイエルン・ミュンヘンでブンデスリーガとチャンピオンズリーグにおいて傑出したシーズンを送ったほか、代表チームをワールドカップ準決勝へと導き、この期間に73ゴールを記録した。

ケインはキリアン・エンバペやラミン・ヤマルをはじめとする名だたるスターたちを上回り、この栄誉ある賞を受賞した5人目のイングランド人選手となった。2001年のマイケル・オーウェン以来の快挙である。

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また、2022年のカリム・ベンゼマ以来、純粋なストライカーとして初めてのバロンドール受賞者となった。

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ロナウドはディズニープラスのポッドキャスト『スティック・トゥ・フットボール』に出演した際、次のように語っている。「素晴らしいことだった。彼は受賞に十分値したと思う」

さらに「彼のためにも、そして自分のためにもうれしかった。9番のストライカーが再び戻ってきたからね。本当にうれしいよ。9番のストライカーが重要なタイトルを獲れない時期が長く続いていたから。それに彼はとても素晴らしい人間だ。だからこそ受賞にふさわしかった。彼のことを本当に、本当にうれしく思ったよ」と続けた。

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ジェイミー・キャラガーから、ブラジルとイングランドでこの賞の重みはどう違うのかと問われると、ロナウドは「僕たちにとって非常に重要だし、どこでも重要な賞だ。ただ、イングランドではより重みがあるかもしれない。最後に受賞したイングランド人選手はマイケル・オーウェンだったからね。そして今、ハリー・ケインによってその重要性が再び戻ってきた」と答えた。

さらに「選手たちにとって非常に大切な賞だと思う。集まって、前のシーズンや自分たちが成し遂げたことについて語り合う機会になるからね。世界最高の選手を選ぶ基準については、まだ不透明な部分がある。代表チームの主将やジャーナリストが投票していることは知っているけど、彼が最高のストライカーであることは間違いない」と語った。

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ケインは最近、左足首の靭帯の一つを断裂しており、シーズンの重要な終盤戦での復帰を目指している。

ロナウドの比類なきキャリアは、2度にわたる膝の重傷と切り離せない。2度目の負傷は復帰からわずか6分後のことで、1年以上にわたって戦列を離れることになった。

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このブラジルのスターは、現在のストライカーは自身がプレーした世代と比べてはるかに恵まれた環境にあると考えており、選手が受ける保護の度合いが大きく異なると指摘している。

ロナウドは「当時、同じような保護を受けられていたらよかったのにと思う。あの頃は本当に苦しんだ。僕らの世代では、どこに行っても荒っぽい選手がいた。どこでプレーしても乱暴な選手がたくさんいて、僕らは守られていなかった」と振り返った。

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続けて「でも今は、ありがたいことに選手たちは非常に手厚く守られている。それは公平なことだ」と述べた。

そして最後に「唯一残念に思うのは、自分のキャリアの中でそうした保護を受けられなかったことだ」と締めくくった。