モロッコ代表DFナイフ・アカードは、2026年ワールドカップの代表メンバーから外れた理由を説明した。欠場はけがの再発ではなく、最高レベルで戦うための身体的コンディションが整わなかったためだと強調した。

モロッコサッカー連盟は木曜日、初戦を目前に控えてアカードの欠場を公式発表した。彼は水曜の練習に参加していたため、ファンからは健康状態を心配する声が出ていた。

所属するオリンピック・マルセイユのDFはインスタグラムで長文を投稿し、代表スタッフと相談して下したこの判断の詳細を説明した。

アークールは「けがは再発していない。毎日回復を実感し、痛みは過去のものだ。だがスタッフと話し合い、今の状態ではグループステージでチームに貢献できないと判断した」と説明した。

数週間全力で回復に努めたが、大会開始までに100％のコンディションに達しないことが明確になった。代表チームと大会の利益を考慮し、コーチ陣と合意してこの決断をした」と付け加えた。

大会に間に合うよう努力したが、期までに完全な状態には戻せなかったという。

「あらゆる手段を尽くしたが、与えられた時間では間に合わなかった。大きな失望だが、現実を受け止め、責任を持って対応する」と語った。

長期のリハビリ

アークドは昨季、ハムストリングのけがに悩んだ。マルセイユでもアフリカネイションズカップでも痛みに耐えながら出場していた。

昨年3月中旬に手術を受け、5月初めに所属クラブの許可を得てモロッコに帰国。代表チームの医療スタッフとリハビリを続けた。

彼は代表の親善試合に一度も出場せず、準備期間中のメンバーからも外れた。これが大会メンバーから外れる要因となった。

「私は代表チームの最大のサポーターになる」

落胆はあるが、ワールドカップ期間中はチームメイトを全力で支援し、最も熱心に代表チームを応援する一人になると強調した。

「これからは私が代表チームの最大のサポーターになります。チームメイトの活躍とモロッコ国民を誇らしくさせるような結果を心から願っています。私は選手ですが、何よりもまずサポーターとして後ろから声を送ります」

また、アカードは回復を支えてくれた代表の医療スタッフ、モロッコサッカー連盟、サポーターに感謝を述べた。

モハメド・ウェヒビ監督は、最終メンバーから外れたアカードの代役として、サウジアラビアのアル・ファテフでプレーするDFマルワン・サダンを招集した。

モロッコ代表はグループC初戦で日本時間日曜未明にブラジルと対戦し、6月20日にスコットランド、同月25日にハイチと戦う。