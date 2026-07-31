スペインのレアル・マドリードに所属するDFラウール・アセンシオが、未成年を含む親密な画像を拡散したとして、来る9月に刑事裁判に臨むことになった。被害を訴えていた2人が告訴を取り下げたにもかかわらずのことで、この件はピッチの内外で23歳の選手の将来に影を落としている。

イギリス紙『ジ・アスレティック』は金曜日、アセンシオがスペイン刑法第197条1項3号の第2段および第5段に基づく2つの罪に問われていると報じた。1つ目は同意なしに動画を拡散した罪、2つ目は未成年を含む性的に露骨な動画を共有した罪であり、レアル・マドリードの下部組織における元同僚3人とともに裁かれることになる。

裁判官、弁護側の主張をすべて退ける

本件を担当する裁判官は木曜日、裁判に先立つ予備審問において、4人の男の弁護人が提示した主張をすべて退けた。裁判は来る9月3日、4日、7日に行われる予定だ。

弁護人は、依頼人に対する立件を弱める狙いで、事件記録から一部の証拠、とりわけスペイン警察が被告らの携帯電話を押収した際に入手した証拠を除外するよう求めていた。

捜査妨害の疑い

『ジ・アスレティック』が閲覧した裁判資料の中で、裁判官は押収について「携帯電話の所有者の同意を必要としなかった」と述べ、とられた法的手続きの正当性を明言した。

注目すべき展開として、裁判官はさらに「被告全員が、逮捕前にコンテンツを削除する目的で自らのアカウントのバックアップを取っており、報告された出来事の捜査を妨害する明確な意図があった」と付け加え、証拠隠滅の試みがあった可能性を示唆した。

選手の将来を脅かす裁判

この件は、すでにピッチ上で苦しんでいるアセンシオにとって難しい時期に持ち上がった。控えた裁判は、名門クラブの中で自らの実力を証明しようとする若き選手にさらなる重圧を加えることになる。

被害を訴えていた2人が告訴を取り下げたにもかかわらず、スペインの検察は本件を進めることを決定した。これは選手とその元同僚らに向けられた容疑の深刻さを反映する動きである。