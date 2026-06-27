性格の弱さ……ドニスがサウジアラビアのワールドカップ敗退を招いた経緯とは？

本日、メディアは2026年W杯での早期敗退を受け、サウジアラビア代表のギリシャ人監督ジョルギオス・ドニスの去就について報じた。同監督の「グリーン」との契約はまもなく終了する見込みだ。

サウジアラビア代表はウルグアイ、カーボベルデと引き分け、スペインに敗れ、勝ち点2でグループH最下位。グループステージ敗退という結果を受け、コーチングスタッフには批判が集中した。

アル・アラビア・チャンネルによると、カボ・ベルデ戦前からサウジアラビアサッカー連盟内でドニスの去就が議論されていた。関係者は最終戦の結果に関わらず指導体制の刷新が必要だと確信していたという。

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同局によると、連盟幹部はドンイス監督について、選手への対応でリーダーシップが欠如し、試合運営や戦術判断に表れたと指摘。また、代表チームに明確なスタイルを確立できなかったことも問題視された。

連盟は今後、特に「第27回湾岸カップ」や2027年アジアカップを見据え、指導経験豊富な監督の招聘が必要だと判断している。

最有力候補は、サウジアラビアのアル・ナスルを率いていたジョルジ・ジェズス氏で、同クラブを退任したばかりだ。