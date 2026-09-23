スペイン紙『Sport』の報道によると、29歳のブラジル人選手は今後、新たなアドバイザーとしてアリ・バラトと協力していくことを計画しているという。ラフィーニャはここ数年、代理人を立てておらず、契約交渉は常に自ら行ってきた。

悪名高いことでも知られるバラトと、その代理会社エピック・スポーツ・フットボールへの変更は、現在進行中のバルサとの新契約交渉のさなかに行われることになる。複数メディアは、当事者間の合意はすでにほぼ成立しており、残るは細部の詰めのみだと報じていた。

ただ、バラトと協力することになれば、交渉をもう一度完全に最初からやり直さなければならなくなる可能性もある。進行中の契約交渉の最中に、金銭的な要求をより有利に通すために選手が代理人を変更するケースは珍しくない。結果的に、ラフィーニャとの契約締結はバルサにとって想定以上に高くつく可能性がある。

カタルーニャのクラブで29歳の同選手は、伝えられるところによると年間総額約1650万ユーロを受け取っている。現行契約は2028年までとなっている。過去にはこの選手が、現役生活をバルセロナで終えたいと何度も強調していた。

ラフィーニャはFCバルセロナですでに何ゴールを決めている？

今季のバルサにとって、ラフィーニャは一種の生命線となっている。ロベルト・レヴァンドフスキが契約満了で退団したことを受けて、新たなハイレベルのセンターフォワードを獲得することができなかったためだ。フリアン・アルバレスへの関心についてはアトレティコ・マドリー側が一切取り合わなかった。そうした中で、現在はラフィーニャが最前線のポジションを担い、その役割でしっかりと説得力のあるパフォーマンスを見せている。

ブラジル人選手は公式戦8試合ですでに驚異の14得点を記録しており、さらに3ゴールを直接アシストしている。ラ・リーガでは、セルヒオ・カメージョ（ラージョ・バジェカーノ）、チームメートのラミン・ヤマル、キリアン・エムバペ（レアル・マドリー）を大きく引き離して得点ランキング首位に立っており、彼らはいずれも「わずか」7得点となっている。