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スポーツ仲裁裁判所（CAS）がアフリカ・ネーションズカップ2025決勝を巡る騒動について注目の裁定を発表する数時間前、beIN SPORTSのアルジェリア人実況者ハフィド・デラジが、下される判断の性質についてメッセージを発信した。デラジは、裁定がファンの予想や願望どおりになるとは限らないと警告し、司法は感情やメディアキャンペーンの圧力に左右されないと強調した。

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デラジは自身のTwitterで次のように記した。「CASの裁定が世論に衝撃を与える、あるいは予想に反するものになると考える者は思い違いをしている。判決は感情やメディアによる圧力キャンペーンではなく、証拠と規約、法律に基づいて下されるものだ。一部の人々が望むことと、スポーツ司法が決定することの間には大きな違いがある」

このアルジェリア人実況者のコメントは、この件を巡る論争に対するこれまでの立場の延長線上にある。デラジは先に、最終裁定の発表を数時間後に控えるなか、セネガルサッカー連盟のアブドゥライ・ファル会長と、紛争の審理を担当する3人の仲裁パネルのメンバーの1人との間で電話があったとされる件について、モロッコ側が通報の根拠とした情報の出どころに疑問を投げかけていた。

フランスの『RMC Sport』は、モロッコ王立サッカー連盟の法律顧問がスポーツ仲裁裁判所に書簡を提出したと報じていた。書簡では、日曜日に起きたとされる出来事として、アブドゥライ・ファルと、この件の裁定を担う3人の仲裁人の1人であるドイツ人弁護士との電話について伝えられており、モロッコ側は法的措置を講じる権利を留保しているという。

デラジは、電話があったとされる情報がどのようにしてモロッコ側に伝わったのかに着目した。第三者がその事実を知らせたのか、事件の関係者周辺から漏れたのか、それともモロッコ連盟が別の情報源から入手したのかと問いかけ、仲裁パネルには独立性、守秘性、中立性が求められる以上、こうした疑問は正当なものだとの見解を示した。

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さらに事態を複雑にしたのが、スポーツ仲裁裁判所の広報・メディア部門責任者であるヴァネッサ・トレーシーの発言だ。ジャーナリストのマラン・サニが伝えたところによると、トレーシーは電話の件に関してモロッコ連盟から正式な申し立てを受けたことはないと否定した。一方、セネガル連盟は疑惑を否定しており、事務局長のアブドゥライ・セイドゥ・ソウは申し立てがあるとの話を「架空のもの」と一蹴した。ソウは、アブドゥライ・ファルは本件を担当する仲裁人たちと面識がなく、10月8日に行われたヒアリングにも出席していなかったと強調している。