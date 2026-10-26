思いがけない名前が浮上、マンチェスター・ユナイテッドの後任候補にキャリック含む4名の監督が俎上に

マンチェスター・ユナイテッドは、一連の悪い結果によってイングランド人指揮官への圧力が高まるなか、マイケル・キャリックの将来をめぐる不安が強まっていることを受け、チームの指揮を執る代替候補の検討を開始した。

『ESPN』の情報筋によると、クラブは昨日日曜にオールド・トラッフォードで行われたボーンマス戦に0-3で敗れたことを受け、キャリックの立場を再評価したという。この敗戦はチャンピオンズリーグでコモに1-4で敗れたわずか数日後のことだった。

チームは各大会を通じて直近8試合で勝利を挙げておらず、プレミアリーグで16位に沈み、降格圏とはわずか勝ち点1差となっている。

候補者リストには、ニューカッスル・ユナイテッドの前監督であるエディ・ハウ、ドイツ代表の前監督であるドイツ人のユリアン・ナーゲルスマン、さらにイプスウィッチ・タウンの前監督キーラン・マッケンナの名が挙がっている。マッケンナは2024年夏、ユナイテッドの幹部との会談でよい印象を残していたが、当時はエリック・テン・ハフの続投が決定していた。

また、今夏にナポリを去ったイタリア人のアントニオ・コンテの名も浮上している。情報筋によれば、コンテはイングランドのクラブから接触があれば、交渉に応じる用意があるという。

マンチェスター・ユナイテッドのフロントは、5月にキャリックと2年契約を結ぶ前に、複数の監督の評価を行っていた。キャリックは暫定的に指揮を執っていた期間に成功を収めていた。

しかし結果が下降するなか、各報道によれば、クラブは正式な決定こそまだ下していないものの、キャリックを解任する可能性に備えているという。

ボーンマス戦での敗戦後、キャリックは将来がどうなるか分からないと認め、次のように語った。「状況は完全に理解している。正直なところ、特に何かを期待しているわけではない。これまで通り仕事を続けていくつもりだ」