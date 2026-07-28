FCバイエルンは、アレクサンダー・ニューベルのようなレンタルバック組の売却によって、ここまでに総額約3500万ユーロをすでに手にしている。しかし、これで終わりではないようだ。マックス・エベर्लを中心とするスポーツ部門首脳陣は、ジョアン・パリーニャ、サシャ・ボエ、ブライアン・サラゴサの引き取り先を今も必死に探している。ただ、高額な給与と移籍金もあって、それは難航している。









一方で、来季に向けて確実に戦力として計算されているレンタルバック組もいる。アリヨン・イブラヒモビッチだ。フロジノーネ・カルチョ、ラツィオ、1.FCハイデンハイムへの計3度のレンタルを経て、驚くべきことにまだ20歳になったばかりの下部組織育ちに、今季はトップチームでチャンスが与えられる。FCバイエルンは3週間前、特別に配信したプレスリリースでこの方針を比較的サプライズとして発表していた。

「アリヨンは12歳でFCバイエルンに加わり、クラブのキャンパスと計画的なレンタル先を通じて、一歩ずつ自分の道を進んできた。特に昨季のハイデンハイムでの非常に良い1年で、彼は個人として多くを学び、いまFCバイエルンで戦う準備が整った」と、当時スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは語っていた。「彼の成長は、我々が才能ある選手たちに示している可能性の象徴だ。いま彼にとって大切なのは、もはや学ぶことだけではない。いま必要なのは、このFCバイエルンで勝負をかけることだ」

FCバイエルンはゴードンではなくサイバリを獲得、イブラヒモビッチが恩恵

イブラヒモビッチがこのチャンスを得た背景には、本来はまったく想定されていなかった移籍市場での展開もある。初夏の時点でFCバイエルンは、攻撃陣にもう1人ハイレベルな左ウイングを加えるつもりだった。ミュンヘンはアンソニー・ゴードンの獲得に集中的に動いたが、最終的に彼はFCバルセロナへ移籍した。

その代わりに加入したのが、むしろ中央で持ち味を発揮する万能型のイスマエル・サイバリだ。そこでサイバリは、主にジャマル・ムシアラとセルジュ・ニャブリと出場時間を争うことになる。3人とも左ウイングでもプレーできるが、文句なしの主力であるルイス・ディアスの名目上の控えとして、ヴァンサン・コンパニ監督はイブラヒモビッチを考えているようだ。「基本的にはディアスのバックアップです」と、イブラヒモビッチは月曜日のメディア対応で、コンパニからどんな役割を与えられたのか問われて答えた。

イブラヒモビッチは、先週月曜日の公式トレーニング初日からすでにプレシーズンをスタートさせた数少ない選手の1人だった。最初のテストマッチとなったヴェーエン・ヴィースバーデン戦（1-2）でも出場しており、今後のプレシーズンマッチでも、経験ある攻撃陣の多くが不在のため、イブラヒモビッチには多くの出場時間が与えられる可能性が高い。ディアスはハリー・ケイン、マイケル・オリーズと同様に、ワールドカップによる延長休暇中だ。ムシアラ、ニャブリ、レナルト・カール、サイバリはそれぞれの軽傷からの復帰に取り組んでいる。

「世界最大のクラブでプレーするチャンスをもらえて、本当にうれしいです」とイブラヒモビッチは語った。「このチャンスは絶対に生かしたいです」

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ヴァンサン・コンパニも感心したイブラヒモビッチのスプリント能力

イブラヒモビッチは2023年初め、17歳でユリアン・ナーゲルスマンの下、FCバイエルンのトップチームでデビューした。その後さらに3試合に出場し、3度のレンタル移籍を経験した。最初は将来性を感じさせるフロジノーネへの移籍、その後は完全に期待外れに終わったラツィオへの移籍で、そこでの出場時間は合計わずか19分だった。昨季はブンデスリーガから降格したハイデンハイムでレギュラーに定着。右、左、中央とポジションを目まぐるしく変えながらプレーし、7つのスコアポイントを記録した。

コンパニが特に感銘を受けたのは、イブラヒモビッチのスプリント能力だった。イブラヒモビッチは昨季のブンデスリーガで計664回のスプリントを記録しており、これは全選手中7番目の数字だ。FCバイエルンでトップだったのはマイケル・オリーズの628回。イブラヒモビッチの最高速度は時速35.08キロに達し、この数値を上回ったミュンヘンの攻撃陣の選手はいなかった。彼より速かったのは、DFのアルフォンソ・デイヴィス、コンラート・ライマー、ヨシップ・スタニシッチだけだった。フィジカル面では、イブラヒモビッチはコンパニの強度の高いプレースタイルに理想的な条件を備えている。

そして、所属元クラブでチャンスをつかむための具体的なアピールを、これ以上ないタイミングで見せてもいた。5月、アリアンツ・アレーナでのFCバイエルンとの直接対決だ。ハイデンハイムは3-3の引き分けに持ち込み、イブラヒモビッチは好プレーを見せて1得点をアシストした。