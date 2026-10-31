「怖かった」バイエルンのスーパースター、ハリー・ケインは自身のキャリアを危ぶんでいた

バロンドール選考の共同主催者である フランス・フットボール のインタビューで、33歳のケインはトッテナム・ホットスパーでの苦しい初期の日々について率直に語った。「レンタル移籍中は、自分に疑問を抱いていた」と明かした。2004年にワトフォードFCの下部組織からトッテナムに加入し、6年後にトップチームへ昇格。しかし、期待していた飛躍はすぐには訪れなかった。その後の3年間、FWはレイトン・オリエント、ミルウォール、ノリッジ・シティ、レスター・シティへと相次いでレンタル移籍した。

2013年、ケインはロンドン北部に戻った。トッテナムは再びレンタル移籍を検討したが、今度こそチームで結果を残したいと考えたストライカーは、さらなる移籍を断った。「次のステップに進むべき時が来たと感じていた」と振り返る。同時に、何が懸かっているかも分かっていた。「あの時に結果を残せなければ、またレンタルに出され続け、最後には売却されるのではないかと怖かった」

ハリー・ケインがトッテナム・ホットスパーでデビューしたのはいつ？

2014年初めにトッテナムの指揮官に就任したティム・シャーウッド監督の下で、ケインはついにチャンスを得た。そして、すぐにその機会を生かす。シャーウッド監督の下で初めて出場したプレミアリーグの試合で、サンダーランドAFCを相手に得点したのだ。これを機に殻を破った。「あのチャンスを生かせたと分かっていた」と、イングランド代表の主将は振り返った。その後、クラブを象徴する存在へと成長。トッテナムでは公式戦435試合で280得点を挙げ、さらに63得点をアシストした。

それでも、ロンドンではタイトル獲得を果たせなかった。長く続いた無冠の日々が終わったのは、バイエルン・ミュンヘンが約9500万ユーロを支払った2023年夏の移籍後だ。ケインはそれ以来、バイエルンでドイツリーグ優勝を2回、DFBポカール優勝を1回、スーパーカップ優勝を2回経験した。 そして今回、バロンドール受賞という自身にとってこれまでで最大の個人としての栄誉を手にした。 決め手となったのは、ドイツの最多優勝クラブで公式戦61得点を挙げた2025-26シーズンの傑出した活躍だ。その功績により、月曜日にロンドンで世界最高のサッカー選手として表彰された。

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この栄誉が自身にとってどれほど大きな意味を持つかについても、ケインは語った。「今は、こうした賞が人々にとって重要で、選手の実力をどう見るかにも影響する時代だ。誰もこの瞬間やこのシーズンを僕から奪うことはできない。こういうタイトルを手にすることで、周囲やファンからの敬意を得られると思う。それは確かだ」

今季もケインは同じようなレベルでプレーしている。公式戦12試合を終えて、すでに10得点7アシストを記録。土曜日のボルシア・ドルトムントとのブンデスリーガの大一番（18時30分キックオフ）は、得点やアシストを重ねる次の機会となる。