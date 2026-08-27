アヤックス対FCシオンの最初の20分間で、ユリ・レヘールはアムステルダムのファンのかなりの部分からまったく支持を得られなかった。MFは中盤で、まったく不要かつ危険な形で2度ボールを失い、その後ウィンズリー・ボテリの1-1の場面でも決定的な競り合いに敗れた。

その同点弾の場面では、レヘールは自分のマークを前に入らせ、その後ボテリがコースの変わったクロスをマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンの後方へ押し込んだ。これによって即座に批判が噴出した。とりわけ、レヘールがその直後に再びボールを失い、その後で自分の体調が万全ではないと示したこともあり、批判はなおさらだった。

22分には、レヘールの試合はすでに終わりを迎え、ヨルティ・モキオと交代した。

アヤックスの多くのサポーターは、レヘールではアンカーのポジションを務めるには力不足だと考えている。 Ajax Showtimeには「新しい6番が必要だという524個目のヒントだ」と書き込まれ、別の人物は「これがうちの中盤である限り、問題にぶつかり続ける。良くバランスの取れた中盤はチームのエンジンだ」と付け加えた。

同点弾の場面でのレヘールの守備対応にも厳しい声が上がっている。「レヘールはまたもしっかり自分のマークの後ろに立っている」と皮肉る声がある一方で、別の人物はさらに詳しく「何の妨害もなくあのクロスを上げさせたのは異常だし、その後レヘールがやったことは守備のパロディーだ」と書いている。さらに踏み込んだ反応もある。「二度とさよならであってほしい。まったくもう」と書く者もいれば、「レヘールはもう本当に無理だ」と結論づける声もあった。

レヘールの退場後、今度はスティーブン・ベルフハイスに批判が集中した。右ウイングは多くのファンによればまったく存在感を示せておらず、特に何度もボールを失う場面と、脅威の欠如がいら立ちを招いている。「ベルフハイスは、レヘールからボールロスト役をシームレスに引き継いでいる」と、そのことを雄弁に物語る投稿もあった。

その後、このベテランに対する批判はさらに激しさを増した。「ベルフハイス、弱点だ。またしてもだ」とあるファンは述べ、別のアヤックスファンは「ベルフハイスは本当にピークを過ぎた。こんなに弱くなってしまった」と評した。さらに「ベルフハイスは走り切れない。またしてもかなり平凡だ」という声も上がっている。



