「怒り」のイケル・カシージャス、クラブ首脳陣への不満から子どもたちをレアル・マドリーのアカデミーから引き揚げる衝撃の決断

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レアル・マドリーのレジェンド、イケル・カシージャスが、2人の息子をクラブの名高い育成組織「ラ・ファブリカ」からともに退団させるという思い切った決断を下したと報じられている。伝説的な元GKは、バルデベバスにある育成組織で子どもたちが十分に成長できず、競技面での機会も十分に与えられていないことに不満を抱いているという。

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有望な若手GK2人がラ・ファブリカを去る

父親の背中を追うマルティンとルーカスは、ともにスペインの首都で有望なGKとして成長を続けていた。しかし、ラ・ファブリカでの日々は早くも終わりを迎えた。

『AS』によると（ムンド・デポルティーボ経由）、この決断は純粋に競技面の理由によるもので、兄マルティンが最近直面した逆風が背景にある。マルティンはクラブの同年代のチーム内で存在感を失い、その結果、代表招集も逃したと報じられている。

成長が滞っている状況に納得できなかったカシージャスは、介入を決断した。2010年ワールドカップ優勝者は最終的に、息子2人をマドリーの育成組織から完全に退団させることを選んだ。

マドリー首脳陣との間にくすぶる緊張

退団の直接的なきっかけは出場時間とみられるが、この動きはカシージャスと現在のベルナベウの首脳陣との、より根深い関係の溝とも重なる。伝説的な存在でありながら、元スペイン代表主将とクラブ首脳陣の関係は過去10年間、緊張をはらんできた。

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最近、Netflixのドキュメンタリーで元監督ジョゼ・モウリーニョとの過去の対立が再び取り上げられ、この摩擦が浮き彫りになった。両者の確執は、カシージャスがクラブでの選手生活を波乱の中で終えたことを思い起こさせた。さらに、現在43歳のカシージャスはトップチームへの公の批判もためらわず、近頃はマドリーの守備を特に批判している。

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とりわけ重要なのは、カシージャスがクラブの夏の会長選挙で、長年会長を務めるフロレンティーノ・ペレスではなく、エンリケ・リケルメを積極的に支持したことだ。この政治的な立場の違いは、現執行部との関係をさらに悪化させ、育成組織との関係を断つ決断にも影響した可能性がある。

ベルナベウで深まる亀裂

ラ・ファブリカは欧州の優れた才能を磨くことで知られ、クラブのかつての象徴的な選手たちの子どもも数多く受け入れている。カシージャスほどの人物が家族と育成組織とのつながりを完全に断つことは、大きな意味を持つ。

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それは、マドリー史上屈指の選手の一人と、彼が25年間所属したクラブとの間で、信頼関係が崩れていることを浮き彫りにする。息子たちの退団は、ピッチ外でくすぶる政治的な問題や個人的な不満が、最終的にバルデベバスでの彼らを取り巻く環境を悪化させた可能性を示している。

新たな育成先を探す

マルティンとルーカスは今後、スペインの名門を離れてサッカー選手としての成長を続ける見込みだ。当面の最優先事項は、成長に必要な継続的な出場時間を得られる適切な育成組織を見つけることになる。

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一方、息子たちが選手として歩み始めたばかりのキャリアの新たな章に踏み出す中、カシージャスはマドリー首脳陣との距離を保ち続けるとみられる。