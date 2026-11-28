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ブラジルのレジェンド、ロナウドが約30年前のバルセロナからインテルへの電撃移籍について、ついに真相を明かした。全盛期にあった名ストライカーにとって、イタリアの強豪が提示した巨額の金銭的条件は断れないものだったという。

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カンプ・ノウ退団の決め手は巨額の報酬

ギャリー・ネヴィル、ジェイミー・キャラガーとともに出演したポッドキャスト『Stick to Football』で、ロナウドは1997年のセリエA移籍について語った。PSVからバルセロナに加入した後、スペインで過ごした唯一のシーズンには、ラ・リーガとカップウィナーズカップでゴールを量産した。

その活躍を受け、インテルはロナウドの契約解除金を支払い、年俸を4倍にする条件を提示した。カタルーニャで充実した時間を過ごしていたものの、決め手となったのはイタリアのクラブが示した金銭的条件だった。

ロナウドが明かすインテル移籍の理由とバロンドールへの不満

ロナウドは、年俸の大幅な引き上げによって決断は難しくなかったと説明した。「バルサは僕を2000万で獲得し、僕はそのうちのかなりの額を受け取った。バルサでの年俸は200万で、インテルは800万を提示した。だから移籍を決めた」と語った。

また、1996年のバロンドール投票でDFマティアス・ザマーに次ぐ2位となったことへの不満も、今なお残っていると認めた。「DFのザマーに敗れたんだ。バルセロナで素晴らしいプレーをして、たくさんゴールを決めていたから、腹が立った」と話した。ロナウドはミラノでの最初のシーズンに1997年のバロンドールを獲得し、ワールドカップで優勝した2002年にも再び受賞した。

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さらにロナウドは、当時のフィジカルの激しさと、現代のFWが受ける保護を比較した。「今のストライカーは僕たちより楽だよ。僕も同じように守ってもらいたかった。本当に苦労した。僕たちの世代は容赦ない選手だらけで、誰も守ってくれなかった」と笑いながら語った。

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ブラジルのワールドカップ制覇に厳しい見方

代表チームの話題に移ると、ロナウドはブラジル代表について悲観的な見方を示した。ライバルのアルゼンチンが、ブラジルに欠けている闘争心を見せる姿は、同胞にとって「つらい」と認めた。

ロナウドは、かつて生まれ持った才能を支えにしていたブラジルが自信を失ったと考えている。「僕たちは欧州の選手たちをまねしていると思う。以前のブラジルには、純粋に自分たちの才能を根拠とする強い自信が常にあった。でも今は欧州の選手たちの方が強く、速く、組織的で、プレーも上手い。

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「ブラジルにはワールドカップで優勝するだけの強さがない。強いチームではないし、団結もしていない」

ワールドカップでの競争力回復に課題を抱えるブラジル

ロナウドの厳しい警告は、2030年のワールドカップに向けてブラジルが直面する課題の大きさを浮き彫りにしている。歴史的にブラジルを特徴づけてきた個人の才能に頼るのではなく、チームとしての強さと団結の欠如を克服しなければならない。

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特に欧州勢が速さ、力強さ、組織力で引き続き基準を示している中、ブラジルが優勝を争うには、一体感を取り戻し、自分たちらしいサッカーを再発見することが欠かせない。