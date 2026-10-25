バルセロナのサポーターは、日曜夜に行われるスペイン・リーグのクラシコでのレアル・マドリード戦に備えてスポティファイ・カンプ・ノウに到着した自軍の選手たちを歓声で迎え入れた一方、レアル・マドリードの選手たちにはブーイングを浴びせ、宿敵同士の注目の頂上決戦を前にした緊迫した雰囲気を映し出す光景が広がった。

両チームの選手団は試合開始前にスタジアムへ向かっており、レアル・マドリードの選手たちはインターコンチネンタル・ホテルを出発し、バルセロナの選手団はトーレ・メリーナ・グラン・メリア・バルセロナ・ホテルから出発した。タイトル争いにおいて格別の重要性を持つこの対戦に、サポーターの大きな期待が寄せられた。

バルセロナはハンジ・フリック監督の指揮の下、ホームのピッチとサポーターという二つの要素を武器にこの試合に臨み、勝利を収めて伝統的な宿敵との勝ち点差を9に広げることを目指す。一方、レアル・マドリードは差を縮め、首位争いに力強く復帰するためのポジティブな結果を持ち帰ろうとしている。

マドリードはこの対戦を、重要な欠場者を抱えた状況で戦うことになる。最も注目されるのはインフルエンザによるティボ・クルトワと、出場停止によるヴィニシウス・ジュニオールの欠場だ。一方、バルセロナは今季最も注目される試合の一つで、ラミン・ヤマルとラフィーニャを中心とする攻撃力に期待を寄せている。