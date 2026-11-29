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エーリング・ハーランドは、アーセナルとマンチェスター・シティによる劇的なプレミアリーグの一戦（2-2）に、まだ納得がいっていないようだ。ノルウェー代表FWは試合終了の笛が鳴った直後、試合中の極めて物議を醸す場面を捉えたスクリーンショット2枚をインスタグラムに投稿した。

マンチェスター・シティには試合終了間際、ロンドンから勝ち点3を持ち帰る絶好の機会が訪れたかに見えた。しかし、ジョン・ブルックス主審とVARのダレン・イングランドはPKを認めず、アウェーチームの怒りを買った。

試合後にハーランドが憤ったのは、その場面だけではない。ノルウェー人ストライカーがインスタグラムのストーリーズに最初に投稿したスクリーンショットには、ブルーノ・ギマランイスがジェレミー・ドクの髪を強くつかむ様子が映っていた。

ブラジル人選手はその時点ですでにイエローカードを受けていたが、追加の処分はなかった。試合の前半にもユリエン・ティンバーをめぐって同様の出来事があったものの、ハーランドはその映像を共有しなかった。

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2枚目のスクリーンショットは、97分に起きた大きな議論を呼ぶ場面に関するものだ。ヨシュコ・グヴァルディオルが至近距離からアーセナルのゴールに向けてヘディングすると、ヴィクトル・ギェケレシュが腕でボールを止めた。

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マンチェスター・シティの選手たちは一斉にPKを要求したが、VARはギェケレシュの腕が自然な位置にあったと判断した。ハーランドはスクリーンショットに詳しい説明を添えなかったものの、伝えたいことは明白だろう。

チームメイトのエリオット・アンダーソンも試合後、いら立ちを隠さなかった。MFは『スカイスポーツ』のカメラに向かって、「ギェケレシュのハンド？ 明らかだ！ どうしてあれが自然な位置だと言えるんだ？」と語った。

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「今日は勝つべきだった。いくつかの場面で相手は本当に守られていたと思う。でも、これがサッカーだ」とアンダーソンは続けた。「その瞬間は見えなかった。いろいろなことが起きていたから。でも、さっき見返したら明らかだった」

『スカイスポーツ』の解説者たちも、マンチェスター・シティにPKが与えられなかったことをほとんど信じられない様子だった。ギャリー・ネヴィルはギェケレシュがGKのように腕を使ったと指摘し、ジェイミー・キャラガーも審判団の判定は全くもって衝撃的だとした。

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ハーランド自身も試合終了の笛が鳴るとすぐに審判団に詰め寄り、その後はSNSでも不満を表明した。父のアルフィー・ハーランドはXで審判団に対し、さらに率直に「何という冗談だ」と反応した。