セルビア代表のヴェリコ・パウノヴィッチ監督は、オランダ戦（2-1）後に強いフラストレーションをあらわにした。パウノヴィッチ監督は試合終了直後、セルビアメディア『Mozzartsport』の取材に応じ、オランダ代表は「助け」を受けていたと主張した。

同監督は、失望の続く時期にある自軍は敗戦以上のものに値したと考えていた。「選手たちは素晴らしい仕事をしてくれた。失点後もすぐに立て直した」

とりわけ、得点者ミハイロ・ツヴェトコヴィッチとステファン・グデリの優れたパフォーマンスを称賛した。「そのおかげで、すでに豊富な経験を持つ他の選手たちとうまくかみ合うことができたし、チーム全体も素晴らしく機能していた」

内容面では好プレーを見せたにもかかわらず、どうしても納得できない点がひとつあったという。「今日は少し助けられていたトップチームを相手に、我々は良い試合をした。審判団のジャッジにはまったく満足していない」

ネーションズリーグのこの一戦は、ドナタス・ルムシャス主審とそのチームが担当した。「オランダのような代表チームに助けは必要ないはずだ。二重基準があってはならない。ファウルなどの判定基準が違って解釈されてはいけない」

「だが、こうした代表チーム、つまりオランダを相手にし、満員のスタジアム、そして審判団も向こうに回る中で、我々は強く堅固なメンタリティーを持ち、オランダと渡り合えることを示した」と、パウノヴィッチ監督は闘志をにじませて締めくくった。

この日の前半には、セルビア代表指揮官がすでに判定をめぐって怒りをあらわにしている様子も見られた。指揮官はジャケットを脱ぎ、それを地面にたたきつけた。まるでハンス・クラーイ・ジュニアのように。