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アルフォンソ・デイヴィスがカナダ代表のグアテマラ戦（3-2）で筋肉系のけがを負い、数週間の離脱が見込まれている。

バイエルンが月曜日に発表したところによると、デイヴィスは左太もも裏の筋線維を再び断裂し、「当面は欠場する」という。チーム練習への復帰は早くても12月初めになるとみられる。

これに先立ち、カナダサッカー協会からは、やや安心できる知らせが出ていた。「本日トロントで行われた検査により、アルフォンソ・デイヴィスは下半身に軽度の筋肉の張りを負ったことが確認された。ドイツに戻り、引き続き医療スタッフのケアを受ける」と、The Athleticの記者ジョシュア・クロークは同協会の発表を伝えていた。

tz とMünchner Merkurはその後、離脱期間を7～10日間と報じた。しかし、デイヴィスの状態は再び、それよりもはるかに深刻なものと判明した。

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26歳のデイヴィスは、CONCACAFネーションズリーグ準々決勝の第1戦で、 開始わずか5分で負傷交代を余儀なくされた 。グアテマラの攻撃を受け、自陣ペナルティーエリア内で後退していた際に不運にも足を滑らせた。一度は立ち上がって続くシュートを防ごうとしたものの、その後ピッチに座り込み、プレーを続けられないことを示した。交代でベンチに向かう際には、明らかに苛立った様子で首を振っていた。

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デイヴィスは2025年3月に前十字靱帯を断裂して以降、筋肉系のけがに繰り返し悩まされてきた。なかでも、 母国で開催された前回のワールドカップでは大会の大半を欠場 。出場はラウンド32での約20分強にとどまった。

アルフォンソ・デイヴィスは負傷にどう反応した？

デイヴィスは日曜日、One Soccerのインタビューで、早期復帰について楽観できない様子を見せていた。けががどれほど深刻かは正確には言えないとしながらも、確かなことが一つあるという。「何かが起きている」

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太もも裏を4度負傷していることについて、デイヴィスは「とても慎重にならなければいけないことだ。同じけがを繰り返していると、いつか何かが耐えきれなくなり、手術という話になるかもしれない。それが怖い。本当にきつい」と語った。今後は「前向きでいられる」よう努め、「回復に集中し、できるだけ早く、かつ安全に復帰できるようにしたい」という。

それでも、再び負傷して離脱を強いられることには「苛立ちと怒りを感じる。けがをして楽しいことなどない。特に太もも裏のけがが次から次へと続くときはそうだ。つらい時期も常に前向きでいようとしているが、今は苛立っている」と話した。

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デイヴィスは最近、バイエルンで好調を維持していた。左サイドバックのポジション争いでは、夏の新加入選手ナサニエル・ブラウンを一時はリードし、 その後は負傷したルイス・ディアスに代わって左ウイングでも納得のいくプレーを見せていた。

今季は公式戦通算15試合に出場し、3得点5アシストを記録している。