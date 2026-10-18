バルセロナのDFエリック・ガルシアが、パリ・サン・ジェルマンとレアル・マドリードとの2連戦を欠場することが確定したことを受け、深い悲しみを表明した。レアル・ベティス戦（5-2）での勝利の際に負った筋肉系の負傷が原因で、シーズンの重要な1週間を前にしてカタルーニャのクラブにとっては大きな痛手となった。

ガルシアはソーシャルメディアを通じてメッセージを投稿し、今後の試合でチームメイトを助けられないことへの失望を明かすとともに、可能な限り早くピッチに戻るため全力を尽くす決意を強調した。

スペイン代表DFはこう記した。「昨日はチームにとって素晴らしい日だった。ベティスのスタジアムで勝つことは決して簡単なことではなく、我々は非常に重要な勝利を手にした。しかし、これがフットボールだ。そして今、僕は数日間止まらなければならない。みんなが戦いたいと思っている試合が近づいているこの時期に」

さらに続けた。「そこにいられないことに怒りと悲しみを感じている。でも、できるだけ早く戻れるよう全力を尽くす。支えてくれてありがとう、バルセロナのファンの皆さん。また近いうちに会おう！ フォルサ・バルサ、いつまでも」

ガルシアは右脚の大腿直筋に筋肉系の負傷を抱えており、3〜4週間の離脱が見込まれている。これにより、次回の国際試合期間前に行われるアラベス、アストン・ヴィラ、アトレティコ・マドリードとの試合も欠場することになる。