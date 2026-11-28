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バルセロナがアゼルバイジャンのサバフから奪った4ゴールも、ハンジ・フリックに完全な満足感を与えるには十分ではなかった。大勝で終えた欧州の夜でさえ、ドイツ人指揮官はカタルーニャのクラブのベンチに就いて以来つきまとう問題に直面することになった。それは、クリーンシートを維持できないという問題だ。

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サバフ戦でのフリックの苛立ちは明らかだった。チャンピオンズリーグの一戦としてバクーで行われた試合はバルセロナが4-1で勝利したが、4点のリードを奪っていた中で失点を喫したためだ。

ドイツ人指揮官の反応は尋常ではなかった。防寒用のコートを脱いでベンチに投げつけたのだ。事実上、楽な勝利を確実にしていたにもかかわらず、失点への不満の大きさを映し出す光景だった。

また、スペイン紙『ムンド・デポルティボ』によると、バクーでの出来事はフリックを最も悩ませている問題の一つを反映しているという。特に失点は繰り返し起こる現象となっており、試合を支配して大差で勝利を収める場合でさえ、バルセロナはそれを払拭できずにいる。

3季目のフリックにつきまとう衝撃の数字

数字はバルセロナが抱える守備の苦しみの大きさを物語っている。2026-2027シーズンに戦った公式戦18試合のうち、無失点で終えたのはわずか5試合だ。全タイトル獲得を狙うクラブの野心を考えれば、コーチングスタッフが懸念を抱く数字である。

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さらに注目すべきは、無失点に抑えた5試合のうち3試合が、ラ・リーガ開幕4試合でのエルチェ戦、アスレティック・ビルバオ戦、バレンシア戦だったことだ。

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しかし、その後は状況が明らかに変わった。5試合目のフェイエノールト戦からサバフ戦までの間、バルセロナが相手を無得点に抑えたのは、ヘタフェ戦とアストン・ヴィラ戦の2試合のみである。

残りの対戦相手はすべてカタルーニャのクラブのゴールを割っている。それはバルセロナが大勝を収めた試合でも、アラベス戦のように明確な点差で敗れた試合でも同様だった。

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135試合中90試合で失点、守備はフリックに安心感を与えず

問題は今季にとどまらず、フリックがバルセロナの指揮を執ってきた期間全体に及んでいる。2024年夏の就任以来、チームは彼の下で公式戦135試合を戦い、そのうち90試合で少なくとも1失点を喫している。

『ムンド・デポルティボ』が公表したデータによると、バルセロナはおよそ3分の2の試合でクリーンシートを達成できていない。ドイツ人指揮官がいまだ根本的な解決策を見いだせていない守備の難題を浮き彫りにする数字だ。

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失点した試合の内訳は、1季目の2024-2025シーズンが39試合、2季目の2025-2026シーズンが38試合となっている。今季も同じシナリオが続いており、18試合中13試合でゴールを割られている。

試合数の多さだけが問題ではない

数字は憂慮すべきものに見えるが、バルセロナは必ずしも毎試合多くの失点を喫しているわけではない。根本的な問題は、相手が大きな脅威を生み出せず、継続的にゴールを脅かせない場合でさえ、繰り返しゴールを割られている点にある。

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フリック体制1季目、チームは72失点を喫し、2季目にはその数が63に減少した。それでも同スペイン紙によれば、1季目の72失点は少なくとも過去18年間でクラブ最悪の守備記録だという。

このように、フリックの問題はもはや個人のミスや特定の試合の細部だけに関わるものではなく、カタルーニャのクラブで過ごした複数シーズンにわたる現象となっている。バルセロナが力強い攻撃を披露して勝利を重ね続ける一方で、クリーンシートの維持は、ドイツ人指揮官がいまだ確かな克服の道を見いだせていない課題として残っている。