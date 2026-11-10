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チームメートのアレックス・バエナによると、フリアン・アルバレスが公然と移籍を要求したことで、アトレティコ・マドリーのロッカールームには強い不満が生じた。アルゼンチン代表FWは夏のバルセロナ移籍を求め、チーム内部に緊張をもたらしたほか、メトロポリターノではサポーターから敵意を向けられた。

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アルバレスの移籍要求にアトレティコのチームメイトが怒り

アルバレスが公にアトレティコ・マドリーからの退団を訴えたことで、チームメイトの間に大きな動揺が広がった。アルゼンチン代表FWは6月、クラブからの移籍を強く望んでいると表明し、移籍はすべての関係者にとって最善だと公言した。

高い評価を受ける同FWの獲得に、バルセロナが最も強い関心を示した。ジョアン・ラポルタは8月、バルセロナの関心を認めたが、長引いた夏の移籍騒動の間、アトレティコは売却を断固として認めなかった。移籍が実現しなかったことで、アルバレスはスペインの首都で難しい状況に置かれた。サポーターから厳しい視線を向けられ、ロッカールームでは同僚の不満を招いた。

バエナが明かすロッカールームの不満

スペイン代表MFバエナが、移籍騒動にチームがどう反応したかを明かした。月曜夜、カデナ・セールに出演し、アルバレスの公の場での振る舞いが、チーム内に不要な摩擦を生んだと認めた。

「チームメイトが公の場で退団したいと言うのは、少し奇妙に感じる」とバエナはラジオのインタビューで説明した。「僕たちはあまりいい気分ではなかった。バルセロナやレアル・マドリーのようなクラブから声がかかれば、選手が迷うのは理解できる。でも結局、アトレティコにいる僕たちが本当に腹を立てたのは、彼のやり方だった」

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メトロポリターノで関係修復へ

アルバレスは夏の物議を醸した発言を受け、最終的に10月、アトレティコのファンに謝罪した。シーズン序盤にメトロポリターノの観客から浴びせられた激しいブーイングはやや収まったものの、試合中には今も敵意がはっきりと聞こえる。それでもバエナは、当初の怒りを乗り越え、チーム全体でともに前進する準備が完全にできていると強調した。

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「彼がどんな決断をしていても、僕たちは支えていただろう」と同MFは続けた。「大事なのは、彼が今ここにいること。僕たちは彼にありったけの愛情を示す必要がある」

シメオネ監督、主力FWを支持

ディエゴ・シメオネ監督も今回の騒動を過去のものとし、今季の戦いに専念したい考えだ。日曜日の記者会見では、クラブは同ストライカーが本来の調子を取り戻すのを辛抱強く待っていると述べた。

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「彼は素晴らしい選手で、我々は彼を愛している」とシメオネ監督は記者団に語った。アルゼンチン人指揮官は、同FWを大いに頼りにすることになる。