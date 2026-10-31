アヤックスからの期限付き移籍でプレーするDFガストン・アビラが、土曜日のサルミエント戦で再びロサリオ・セントラルの勝利に貢献した。95分の決勝点を含む2得点を挙げ、チームは2-1で勝利。アルゼンチン人DFはこれで27試合7得点となった。

サルミエントは開始わずか5分、マヌエル・ガルシアのゴールで先制。ロサリオ・セントラルは29分、エンソ・コペッティのお膳立てからアビラが同点弾を決め、1-1で前半を終えた。

後半には59分、アンヘル・ディ・マリアが負傷してピッチを退いた。その8分後には、コペッティへのファウルでレンソ・オリウエラが退場となり、サルミエントは10人での戦いを強いられた。

終盤には、アビラへの激しいファウルでサンティアゴ・サジェも退場。主審は当初イエローカードを提示したが、VARの介入を受けてレッドカードに変更した。ロサリオ・セントラルは9人となった相手に対し、勝ち越しを狙った。

そして後半アディショナルタイム5分、アビラが決勝点を奪った。イグナシオ・オバンドのパスを左利きのDFが巧みに収め、2-1とするゴールを決めた。

アヤックスは2023年夏、アビラの獲得にロイヤル・アントワープへ1250万ユーロを支払った。ボーナスを含めると最大1450万ユーロに達する金額だった。しかし、同DFはアムステルダムで期待に応えられず、公式戦出場はわずか8試合にとどまった。

アルゼンチンでは、25歳のDFは完全に調子を取り戻した。27試合で7得点を挙げ、最近はレギュラーに定着している。ロサリオ・セントラルは買い取りオプションを保有しており、アヤックスとの契約は2028年半ばまで残っている。

ホルヘ・アルミロン監督率いるロサリオ・セントラルも好調だ。直近5試合で4勝1分けを記録。勝ち点31でトルネオ・クラウスーラのグループB暫定首位に立ち、ノックアウトステージ進出が近づいている。