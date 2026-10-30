ボルシア・ドルトムントは昨夏の移籍市場で積極的に補強を進め、新戦力に総額1億ユーロ超を投じた。なかでも注目を集めたのは、高額で獲得したギリシャ出身の有望株、コンスタンティノス・カレツァス（3000万ユーロ）とヤニス・コンスタンテリアス（2600万ユーロ）だ。コンスタンテリアスはシーズン序盤に早々と十字靱帯を断裂し、カレツァスも靱帯の負傷に悩まされている。カレツァスが土曜日のバイエルン戦に出場できるかは、まだ分からない。

ドルトムントはジョーイ・フェールマンとジョアン・ガドゥにも大金を投じ、それぞれ2200万ユーロと1950万ユーロを支払った。こうした知名度の高い選手たちの獲得に加え、ドルトムントはさらに早い段階で、南米の有望株2人、カウア・プラテスとジャスティン・レルマの加入も決めていた。ただ、名の知れた新戦力とは異なり、この若手2人については獲得決定後、目立った話題がない。現在の2人はどのような状況にあり、ドルトムントへの移籍以降に何が起きたのだろうか。

ドルトムントの新戦力ジャスティン・レルマの現状は？

2人が最近やや忘れられた存在になっているのは、主にけがに見舞われたためだ。ともに現在離脱しているが、レルマの状況はとりわけ複雑だ。エクアドル出身のレルマがインデペンディエンテ・デル・バジェからドルトムントへ移籍することは、すでに2024年に合意されていた。しかし、約400万ユーロの移籍が正式に実現したのは、攻撃的MFが18歳の誕生日を迎えた昨夏だった。

新天地での滑り出しは、当初順調に見えた。夏のプレシーズンにはレギオナルリーガ所属のロート＝ヴァイス・オーバーハウゼンとのテストマッチで初出場し、3-1の勝利で早速ゴールを決めた。上々のデビューによって、ドルトムントに早く順応し、活躍することへの期待が高まった。

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しかし、その後のフォルトゥナ・デュッセルドルフ（1-2）、セレッソ大阪（0-1）、FC東京（1-0）とのテストマッチでは、この時のようなパフォーマンスを見せられなかった。その後は次第に存在感が薄れた。プレシーズン最後の2試合、アーセナル戦とローマ戦では、メンバー入りしたプロ選手の中でレルマだけが、いずれも最後までベンチに座っていた。

ニコ・コヴァチ監督は当時すでに辛抱を求め、若いエクアドル人選手の状況についてこう説明していた。「全員を起用することはできない。彼にはまだ時間が必要で、それはごく普通のことだ。言葉の問題もある。見ての通り、体つきもまだ少し華奢なので、体重を増やす、あるいはフィジカルを鍛える必要がある。彼も他の選手と同じようにチームの一員だ」

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筋肉の負傷：ジャスティン・レルマはいつ復帰する？

8月末、レルマはさらに実戦経験を積む機会を得た。プレミアリーグ・インターナショナルカップでドルトムントのU-19チームの一員としてフラム戦に出場し、再びゴールを決めた。だが、喜びの瞬間は苦いものとなった。得点のわずか数分後、エクアドル人選手は右太ももを押さえ、筋肉の負傷によって交代を余儀なくされた。ドルトムントは正確な診断結果を発表していないが、あれからすでに2カ月が経ち、レルマは今も離脱している。

そのため、トップチームでの初出場はまだ果たせていない。いつピッチに戻れるかも現時点では不明だ。スポーツ部門のマネージングディレクターを務めるラース・リッケンは、つい最近こう説明した。「筋肉を負傷しており、当面は起用できない」。復帰時期の具体的な見通しは示さなかった。

コヴァチ監督も慎重な姿勢を強調し、回復の過程で不必要なリスクを冒すつもりはない。「ジャスティンは筋肉を負傷した。同じ箇所の筋肉が再び断裂しないよう、復帰が早すぎないように注意しなければならない。慎重に状態を上げていくし、早まった見通しは示さない」

ドルトムントの激しい競争：ジャスティン・レルマは冬に再び移籍する？

ただ、レルマが近いうちに完全復調したとしても、次の難題が待っている。中央の中盤でも、エクアドル人選手がプレーできる左サイドでも、競争は激しい。ドルトムントで長期的に地位を築くには、コンスタンテリアス、カレツァス（両者が回復した場合）、イーサン・ヌワネリ、ジョーブ・ベリンガム、カーニー・チュクエメカ、マクシミリアン・バイアー、ファビオ・シウバ、マルセル・ザビッツァー、フェリックス・ヌメチャといった名の知れたライバルとの競争に勝たなければならない。こうした事情から、すでに9月にはルール・ナハリヒテンとWAZが、ドルトムントの首脳陣は冬にレルマを期限付き移籍させることを検討していると報じていた。

さらに厄介なのは、レルマにドルトムントのU-23チームでの出場資格がないことだ。このため、けがからの復帰後、まずレギオナルリーガで試合勘を取り戻すという重要な選択肢がない。当面、出場時間を増やすにはU-19チームに戻るしかない。

カウア・プラテス、HSV戦でドルトムントデビュー

ドルトムントはプラテスに、レルマを上回る額を投じた。移籍金は固定額で700万ユーロと合意され、ボーナスによってさらに500万ユーロが加わる可能性がある。ドルトムントは1部リーグのクルゼイロ・ベロオリゾンテからブラジル人選手を獲得し、2031年までの契約を結んだ。プラテスについても、正式な移籍の半年前には両者が合意に達しており、その後、左サイドバックは昨夏に18歳でドルトムントへやって来た。

ドルトムントでのプレー面でのスタートはレルマよりやや順調だったものの、プラテスもすべてが計画通りに進んだわけではない。太ももを負傷した状態でドルトムントに到着し、練習開始とアジア遠征の両方を逃した。新チームでの初出場は、アーセナル戦とローマ戦のテストマッチだった。

レルマとは異なり、プラテスはその後、トップチームの公式戦にも出場した。8月末に行われたハンブルガーSVとのブンデスリーガでの2-0の勝利でデビューし、左サイドバックとして6分間プレーした。その後も短時間の出場が続き、DFBポカール1回戦のHEBCハンブルク戦（5-0）では32分間、チャンピオンズリーグのビジャレアル戦（3-2）ではさらに8分間ピッチに立った。

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カウア・プラテスもジャスティン・レルマと似た問題に直面

その後、ブラジルU-20代表のプラテスは、ブンデスリーガではほぼ毎試合、少なくとも試合のメンバーには入っていた。しかし、HSV戦以降は出場時間を得られていない。メンバーから外れたのは、シュトゥットガルト戦と直近のフランクフルト戦だけだ。シュトゥットガルト戦を欠場した理由は別にあったが、フランクフルト戦を欠場したのは再び負傷が原因だった。またしても筋肉の負傷に悩まされた。

それでも、この点では明るい材料がある。プラテスはすでに個別トレーニングを再開している。ブラジルのスポーツジャーナリスト、ジョアキン・ヴィアナがSPOXで「守備の獣」と表現したプラテスは、近いうちにニコ・コヴァチ監督の選択肢に戻るかもしれない。

ただ、プラテスもドルトムントでは激しいポジション争いに直面している。守備面での汎用性が高いブラジル人選手は、左サイドバック、センターバック、左サイドのいずれでもプレーできる。センターバックでは、ニコ・シュロッターベック、ヴァルデマール・アントン、ジョアン・ガドゥ、ラミ・ベンセバイニという定着した4人の後ろで、出場機会を得るのは難しいだろう。さらに、いずれ主将エムレ・ジャンも復帰し、ルカ・レッジャーニとフィリッポ・マネもいる。

左サイドでは基本的にダニエル・スヴェンソンが定位置を確保している。コヴァチ監督は、ウイングバックに転向したマキシ・バイアーを起用することも好む。

そのためプラテスにとっては、まずドルトムントのレベルと要求に一歩ずつ慣れ、出場時間を増やしていくことが重要になるだろう。長く過酷なシーズンが進む中、複数のポジションをこなせることが決定的な強みになるかもしれない。