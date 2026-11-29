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ラツィオがトリノとの接戦を制して快進撃を続ける中、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が批判に反論した。開幕前にチームは下位に沈むと予想されたことを忘れていないという。

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ガットゥーゾ監督、開幕前の批判を忘れず

リーグ戦13試合で11勝目を挙げたチームを見届けたガットゥーゾ監督は、強い口調で語った。トリノでの勝利はラツィオの粘り強さを示すものだった。イヴァン・ユリッチ監督率いる相手から激しいフィジカル面の圧力を受けながら、耐え抜いたからだ。セリエAの上位につけている現在も、元MFは開幕前の懐疑的な見方を忘れていない。試合後には、今季が始まる前からチームが見限られていたことを改めて指摘した。

ガットゥーゾ監督は『スカイ・スポルト・イタリア』に対し、「我々はもう終わりだ、失敗者の集まりだと言われていた。そのことを忘れていない」と語った。「今日の試合を誇りに思う。我々は1ミリたりとも引かず、チームの姿勢も非常に良かった。苦しい時間があるのは当然だが、我々の強みはメンタリティーと意欲にある」

スクデット争いの話題には乗らず

チームが上位につけていても、ガットゥーゾ監督は選手たちを浮かれさせない構えだ。スタッフにとって現時点の順位表は重要ではなく、日々の練習に集中したいと強調した。先を見据えすぎれば、これまでの戦いを支えてきた強度が失われかねないと考えている。

「順位表を見るべきではない。一日一日を大切にしている」と説明した。「私が判断の基準にするのは、週の間に見たものだ。このチームは勢いがあり、多くの選手が高いパフォーマンスを見せている。懸命に取り組み、準備したことを実践しなければならない。我々がそこにいるのは偶然だ……」

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選手層の厚さが支える粘り強さ

ガットゥーゾ監督が特に喜んだのは、交代出場した選手たちの貢献だった。試合が進んで疲労が増す中、フレッシュな選手の投入によってラツィオは勝利を守り切った。この選手層の厚さは安定した戦いの重要な要因となっており、先発の11人が相手の圧力で疲れ始めても、高いテンポを維持できている。

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監督は、いずれ悪い時期も訪れると認めた一方、シーズン後半にチームの勢いが落ちた際には戦術を調整する用意があると示唆した。「チームは生き生きとしていると感じる。今日も5人が途中出場し、全員が大きな力になってくれたと思う。私にとって、それは重要なことだ」とガットゥーゾ監督は語った。

周囲の重圧や懐疑的な声への向き合い方

ラツィオの成功がイタリアサッカー界の強豪を苛立たせ始めているのではないかと問われても、ガットゥーゾ監督は動じなかった。専門家や解説者から厳しく見られることを歓迎し、懐疑的な声はチームの闘志を高めるだけだという。疑う人々が間違っていると証明するために、練習場でひたすら努力を重ねる。その方針は変わらない。

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「なぜ苛立つ必要がある？ サッカーを理解し、研究し、数字を見ている人たちがいる。それでいい。我々は一日一日を大切にしなければならない。我々も考えている……そこにとどまり続けることが大切だ。難しいのは分かっているが、一試合ずつ考えているし、気にはならない。むしろ逆だ」と締めくくった。