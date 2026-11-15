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ポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスは、土曜日にブラガで行われたUEFAネーションズリーグのデンマーク戦で1-4の大敗を喫した後、チームメイトは過ちから学ばなければならないと訴えた。伝説的な主将クリスティアーノ・ロナウドが先週引退してから初の試合に臨んだポルトガルは、グループA4の首位を確定させる機会を逃した。

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称賛のセレモニーの後、ホームで大敗

フェルナンデスは、ブラガでの感動的な一日が暗転するのを目の当たりにした。選手とマスコットは「ロナウド7」のシャツを着て入場し、41歳でバロンドールを5度受賞したロナウドをたたえる「GOAT」「ありがとう、キャプテン」のメッセージも披露された。

ロナウドは代表234試合で146得点という世界記録を残したキャリアに終止符を打つと、先週、SNSで発表した。9月にはデンマーク戦でベンチに置かれたことを受けて試合会場を立ち去り、215ポンドの罰金と30日間の出場停止処分を受けていたが、ジョルジェ・ジェズス監督はなおもロナウドを起用する予定だった。

象徴的な背番号7を託されたクラブ・ブルッヘのウイング、カルロス・フォルブスは、60分を過ぎて途中出場したものの、ほとんど存在感を示せなかった。

司令塔、相手に中央を封じられたと認める

ピエール＝エミール・ホイビュアがルベン・ディアスのハンドで得たPKを前半終了間際に決めると、後半序盤にはナポリのFWラスムス・ホイルンドが8分間で2得点を挙げた。さらに75分にはフラムのDFヨアキム・アンデルセンがヘディングで4点目を決めた。その後、ジョアン・ネヴェスのシュートが阻まれたのに続き、レアル・マドリーのMFベルナルド・シウバがアディショナルタイムに一矢を報いた。

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試合後、カナル11の取材に応じたフェルナンデスは、相手がいかにしてポルトガルの普段の強みを封じたかを説明した。「忘れるべき夜などない。自分たちのミスを見つめ、学ぶ夜だった。難しい試合だった。望んでいた形で試合に入れなかった」

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「普段の僕らは中央を使った攻撃に非常に強い。デンマークは賢く中央を封じ、そこを通してチャンスをつくることがなかなかできなかった。クロスを入れるため、サイドでの1対1をより多く試みた。彼らがそのエリアに強いことは分かっていた」

中盤の強度が攻撃の脅威を封じる

決定力を見せた相手を称えつつ、今後につながる収穫にも目を向けたフェルナンデスは、こう続けた。「デンマークは決定力も高かった。得たチャンスを得点につなげ、結局、僕らにとってはうまくいかない試合になった。ただ、自分たちのプレーがすべて良かったわけではなく、改善すべきところがあると分かっている。とはいえ、今日は悪いことばかりではない。次の試合に生かせる良い点もある」

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デンマークがいかにしてポルトガルの中央からの組み立てを妨げたかについても説明した。「彼らは中央でより強度が高く、僕らがボールを持っているときもスペースを消してきた。特に［ミッケル・］ダムスゴーがライン間でプレーし、僕らを苦しめた」

「自分がマークすべき相手を見つけるのが難しかったし、ジョアン・フェリックスへのパスをもっと多く通すこともできなかった。結局、中央から組み立てるのは難しくなり、僕らの強みである中央よりもサイドでプレーするように仕向けられた」

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カーディフでの一戦が組首位を決める

ポルトガルはグループA4の最初の4試合に勝って準々決勝進出を決めており、土曜日の大敗を喫しても、首位で3ポイント差を維持している。そのため、ジェズス監督率いるチームは火曜日にカーディフで行われるウェールズ戦で敗れなければ、組首位で次のステージに進む。一方、2位のデンマークは同じ夜、北欧の隣国ノルウェーをホームに迎え、ブラガでの大勝に続く結果を狙う。