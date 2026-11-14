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アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督は、金曜日にラ・ボンボネーラで行われたウルグアイとの親善試合で1-2と敗れた後、台頭する若手選手たちを辛抱強く見守るよう呼びかけた。先月リオネル・メッシが代表を引退して以来、初の試合に臨んだアルゼンチンは、ブエノスアイレスで後半に立て続けに喫した2失点を覆せなかった。

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セットプレーからの失点で再建途上のホームチームが敗れる

スカローニ率いるチームは、まばらな観客の前で39歳の象徴的存在を欠いた新たな一歩を踏み出した。監督が4年間の契約延長にサインしてから、わずか数日後のことだった。前半はスコアレスに終わり、クリストフェル・フィエルマリンがフリアン・アルバレスとニコ・パスのシュートを阻止。後半には、ディエゴ・フォルラン率いるアウェーのウルグアイが、ジョルジアン・デ・アラスカエタのセットプレーからレオナルド・バレルディのオウンゴールとマキシ・アラウホのゴールで2点を奪った。アトレティコ・マドリーのFWアルバレスがジャンルカ・プレスティアンニのクロスから1点を返したが、ウルグアイはリードを守り切った。

指揮官、台頭する若手アタッカー3人を擁護

試合後、スカローニ監督はこう語った。「最終結果にかかわらず、良いパフォーマンスだった。後半は良いプレーができた。レオ・メッシ抜きでチームを再建しなければならないが、この敗戦から立ち直るだけの才能はある。分析すべきことは多い。後半はウルグアイを自陣に押し込む寸前だった。難しい試合になることは分かっていたし、今は取り組みを続けるしかない」

若手選手を擁護し、こう続けた。「若い選手たちが本来のプレーをするのに適した場面を、うまく作れなかった。彼らだけにチームを背負わせることはできない。難しいことだし、チームメイトが彼らを支えてくれる。ファンについては、彼がもうここにいなくても、また応援に来てくれるはずだ。サポーターの熱意に火をつけられるかは、私たち次第だ」

さらに説明した。「負けるつもりで試合に臨むことはない……。それでも、敗れ方というものはある。前半には決定機が1回、後半には何度かあった。結果にはつながらなかったが、プレーがもっとかみ合うようになれば、ニコ・パス、スーレ、プレスティアンニのような若手にとってもプレーしやすくなる。このユニフォームを着て自分たちのリズムを見つける必要があるが、彼らにとっては難しいことだ」

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エセキエル・パラシオスに代えてローマのウイング、マティアス・スーレを投入したことについては、こう述べた。「チームの構造をあまり崩したくなかった。選手交代を行ったし、これからも試行錯誤を続ける。後半はスーレを使って違う形を探った。それがパラシオスを下げた理由だ。実際、マティアスは入ってすぐに鋭い動きを見せたが、その直後に立て続けに2点を奪われた。エンソとアレクシスが中盤を支え、あのサイドで1対1の場面を作る狙いだった」

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指揮官、DFとGKを擁護

普段のホームゲームと比較し、スカローニ監督はこう語った。「相手は普段、ここに来ると引いて守る。だが今夜のウルグアイは、前に出てプレスをかけ、プレーしようとした。チームとしても、この過程全体においても、忍耐が必要だ。スーパースターたちはもうここにいないし、優れた選手にも時間を与えなければならない。若手が自分たちだけで試合を決めると期待してはいけない。そうなればいいが、その重圧を彼らに背負わせるべきではない」

リサンドロ・マルティネスのヘディングがバレルディに当たった場面についても、同選手を責めることはなかった。「個別のプレーについて、バレルディとはまだ話していない。私たちはチームであり、誰かを責めることはしない。チームは時折、我慢強さを見せながら前に出た。良い兆しもあったが、リードされたことで、そういう反応をせざるを得なかった面もある。前半からあの強度でプレーできれば、もっと良かった。序盤のプレーも悪くはなかったが、何かが足りなかった。ピッチの高い位置からプレスをかけるのを、少しためらっていたようにも見えた」

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GKヘロニモ・ルジを支持し、スカローニ監督はこう説明した。「すべてはアタッキングサードで決まるが、私たちはそこでやり切れなかった。チャンスは作った。試合を重ねれば、あの鋭さも戻ってくる。以前は体が覚えているかのようにプレーが流れるようにつながっていたし、私たちは良くなっていく。もちろん誰も負けたくはないが、収穫もある。堅実なパフォーマンスを見せ、準備してきたことを実行した。ウルグアイも良いプレーをした。ルジについて？ 堅実だった。安心して任せられるGKで、どちらの失点も彼には防ぎようがなかった」

「あらゆる細部に注意を払わなければならない。物事がうまく運ぶ時もあれば、そうでない時もある。どうなるか見ていきたい。選択肢はある……。懸命に取り組んだが、結果には結びつかなかった。ファンはチームが主導権を握り、アルゼンチンが常に目指すプレーをする姿を見たいはずだ。今夜はセットプレーからの2得点で敗れた」

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コルドバでの一戦は、すぐに挽回する機会に

フォルラン監督が就任後3勝目を挙げた試合を終え、スカローニ監督は次戦に向けてこう明かした。「火曜日にコルドバで行うコスタリカ戦では、いくつか変更を加える。若手選手の何人かが見せたものは良かった。また出場する可能性もある。様子を見たい」

最後に、こう締めくくった。「歴史的に、ウルグアイはアルゼンチンだけでなく、ブラジルやスペイン、どのチームにとっても手ごわい相手だ。最も対戦が難しく、力のある代表チームの一つであり、勝利に値した」