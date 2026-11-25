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独立サッカー規制機関のデイヴィッド・コーガン会長は、マンチェスター・シティの違反認定が控訴審でも維持されれば、同クラブのオーナーと対峙すると明言した。クラブの規模は判断に影響しないという。同機関には取締役を解任し、クラブ売却を命じる権限もある。一方、プレミアリーグは議会委員会の公聴会中に「怒りのメッセージ」を送って審議を中断させた。

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コーガン会長、マンチェスター・Cとの対峙に意欲

コーガン会長は水曜日、デジタル・文化・メディア・スポーツ委員会で、規制機関にはマンチェスター・シティのオーナーと「必ず立ち向かう覚悟がある」と述べ、最も重大なケースではクラブ売却を命じることも可能だと語った。マンチェスター・シティは9月にプレミアリーグの規則違反114件で有罪と認定され、控訴している。一方、スポンサーが訴訟を起こした場合、 ライバルクラブは訴訟費用を負担することで合意した 。

さらに同会長は「クラブの名前は関係ない。規模も関係ない。問題の大きさも関係ない。一定の規模のクラブだからというだけで、そのクラブに対する法的義務を無視することはできない」と述べた。

オーナーの退任を強制する可能性も

『タイムズ』によると、コーガン会長は適用可能な制裁についても説明し、議員らにこう語った。「我々が科せる具体的な制裁を見れば、措置を取るには証拠が不十分だと判断することから、取締役を解任し、今後そのクラブやイングランドのサッカーに一切関与できないようにすることまで、あらゆる選択肢がある」

規制機関の最高経営責任者リチャード・モンクスは、オーナーが不適格と判断された場合、まず売却のための時間が与えられ、その後、第三者が売却を監督するために任命されると説明した。「その価格がオーナーの希望する売却額を下回っても、やむを得ない」と語った。

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プレミアリーグの連絡で公聴会が中断

委員会の委員長を務めるデイム・キャロライン・ダイネージは、マンチェスター・シティの案件でリーグが約5億ポンドを訴訟費用に投じたという自身の先の発言について、プレミアリーグからメッセージを受け取ったと明かし、審議が中断された。「少し口を挟ませてください。プレミアリーグは、マンチェスター・シティの件を争うために5億ポンドを費やしてはいない、と私に言ってほしくてたまらないようです」と述べた。

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さらに「そう言っているのは、プレミアリーグから、そのことを皆さんに伝えるよう怒りのメッセージが届いているからです」と付け加えた。コーガン会長は「これが双方向の公聴会だとは知りませんでした」と冗談を飛ばした。

マンチェスター・Cの控訴審は12月に予定

マンチェスター・シティの控訴審は12月中旬に開かれ、判断は年明けに下される見通しだ。控訴が認められなければ、規制機関は同クラブのオーナーと取締役について独自の審査を始める可能性が高い。

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プレミアリーグの規則では、勝ち点剥奪からリーグ追放までの制裁が認められている。一方、エンツォ・マレスカ監督率いるチームは日曜日、首位アーセナルとの重要なアウェー戦に臨む。