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バルセロナのFWガブリエウ・ジェズスが、土曜日に行われるエストゥディアンテス・デ・ラ・プラタとのコパ・リベルタドーレス決勝を前に、古巣パルメイラスを全力で応援すると語った。同大会に出場してから10年。ブラジル人FWはかつてのユニフォームを着て、モンテビデオで南米王者を目指す古巣に遠くから声援を送るつもりだ。

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ジェズス、幼い頃から応援するパルメイラスを後押し

ジェズスはパルメイラスでプロとしての歩みを始めてから10年が経った今も、熱心なサポーターだ 。11月28日にエスタディオ・センテナリオで行われる決勝を前に、バルセロナのアタッカーはテレビにかじりつき、古巣に前向きなエネルギーを送ると明かした。クラブが2冠を狙う中、今後行われるコパ・ド・ブラジル決勝でも応援するという。

決勝をテレビ観戦する予定

欧州へ活躍の場を移した後も、ブラジル人ストライカーはパルメイラスへの深い愛情を隠してこなかった。 バルセロナの試合は日曜日に予定されている ため、キックオフ時刻を確認して土曜日の南米王者決定戦を観戦するつもりだ。

『TNT Sports Brasil』に対し、ジェズスはこう語った。「土曜日だよね？ 土曜日。見るつもりだ。間違っていなければ、僕たちの試合は日曜日。見るよ。キックオフの時間だけ確認しないと。必ずパルメイラスのユニフォームを着て試合を見るし、間違いなくたくさんの前向きなエネルギーを送る。パルメイラスがまたタイトルを獲れるよう願っている」

「コパ・ド・ブラジルも同じだ。僕がパルメイラスにどれほど深い愛情を持っているか、みんな知っている。必ずユニフォームを着てテレビの前に座り、心から応援するよ」

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将来の復帰にも前向き

パルメイラスの下部組織で育ったジェズスは、2015年3月にトップチームデビュー。1年目にコパ・ド・ブラジルを制し、2016年にはブラジルリーグのタイトルを獲得するとともに、そのシーズンのコパ・リベルタドーレスにも出場した。

幼い頃から応援するクラブへの思いを語ったのは今回が初めてではない。以前、『ESPN』 に対し、いつかブラジルに戻るならどのクラブを選ぶかについて、こう語っていた。「将来は神のみぞ知る。パルメイラスには強い愛情があるし、僕は熱心なサポーターだ。ブラジルに戻るときは、いつでもパルメイラスを選ぶ」

ブラジルの強豪を待つ歴史的な決勝

パルメイラスはエスタディオ・センテナリオで、1968年決勝の再戦に臨み、4度目のコパ・リベルタドーレス制覇を目指す。優勝4回のエストゥディアンテスは、ブラジル勢による大会7年連続優勝を阻もうとしている。勝利すれば賞金2500万ドルに加え、2026年FIFAインターコンチネンタルカップと2029年クラブワールドカップの出場権を得る。その後、パルメイラスは12月6日にブラジリアでグレミオと対戦する。コパ・ド・ブラジル史上初となる一発勝負の決勝だ。