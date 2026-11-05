共有 GOALをGoogleでフォロー

エンツォ・マレスカ監督は、RBライプツィヒとのチャンピオンズリーグの試合で再び目立つミスを犯したマンチェスター・シティGKジャンルイジ・ドンナルンマを強く擁護した。イタリア人GKは不調が続いているが、マレスカ監督は週末のプレミアリーグの試合を前に、懸念する状況ではないと強調している。

広告

マレスカ監督、不振のドンナルンマを擁護

マレスカ監督は、欧州の舞台で再び目立つミスを犯したGKドンナルンマを全面的に擁護した。マンチェスター・シティの指揮官は、イタリア代表GKの最近の不調をまったく心配していないという。

ドンナルンマは水曜夜、マンチェスター・シティが敵地でライプツィヒに3-2で勝利したチャンピオンズリーグの試合で対応を誤った。このミスからリドル・バクに同点ゴールを許し、27歳のGKに対する厳しい視線は一段と強まった。

チャンピオンズリーグでのミスは、ドンナルンマがアストン・ヴィラ戦で手痛い失策を犯してから、わずか11日後のことだった。国内でのそのミスにより、マンチェスター・シティのプレミアリーグ開幕からの無敗記録は途絶えた。

シティ指揮官、GKへの懸念を否定

苦戦が続き、周囲からの重圧が高まるなかでも、マレスカ監督が今週末に正GKを先発から外す可能性は極めて低い。指揮官はライプツィヒ戦でのミスを率直に認める一方、同じ試合の数分前にドンナルンマが見せた、試合の行方を左右する見事なセーブをすぐに挙げた。

広告 広告

「心配はしていないが、ミスだった」とマレスカ監督は記者団に説明した。「ミスだったことは認識している。今はGKの起用について考えていない。失点の数分前には、世界のどのGKにもできないようなセーブを見せた。ジージョ自身、1失点目の対応が良くなかったことは分かっている。これから改善してくれるはずだ」

Related Topics

個人のミスがシティの失点に

ドンナルンマはこれで、公式戦直近6試合連続で無失点に抑えられていない。しかしマレスカ監督は、より根深い戦術面やチームの仕組みの問題ではなく、ピッチの各所で散発的に起きる個人のミスが主な問題だと強く考えている。

「どちらの失点も、避けられたはずの不用意な失点だった」と、指揮官は週半ばの試合を振り返って強調した。「ここ5、6試合、公式戦で失点しているが、いずれも個人のミスによるものだ。システムや、中盤から前線にかけての問題ではない。私はここに来たばかりで、選手たちを知る必要があるし、選手たちも私を知る必要がある。我々は良くなっていくしかない。今はバランスの問題だとは思っていない」

広告

重要なプレミアリーグの敵地戦へ

国内で力強く立て直しを図るマンチェスター・シティで、ドンナルンマは当面、間違いなくGKを務め続けるだろう。チームは土曜日、切実に必要な敵地での勝利を目指し、ノッティンガム・フォレストと対戦する。