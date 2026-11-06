モウリーニョ、代表戦期間への懸念を一蹴
モウリーニョ監督は、レアル・マドリーがリーガの戦いに戻るのを前に、直近の代表戦期間を巡る懸念を一蹴した。ポルトガル人指揮官は、メスタージャでバレンシアと対戦する厳しいアウェー戦に向け、チームの準備を進めている。レアル・マドリーは土曜夜、第12節の試合に臨む。モウリーニョ監督の主力選手の多くは、今後2週間、それぞれの代表チームでの移動と試合に時間を費やすことになる。
しかし、レアル・マドリーの指揮官は、今の最優先事項は代表活動ではないと強調する。手ごわい国内の相手から好結果を手にすることに、全神経を集中させている。
メスタージャで待ち受ける厳しい試練
モウリーニョ監督が最も懸念しているのは、今週末の試合でバレンシアが体力面で優位に立つ可能性だ。相手がこの重要な一戦に向け、中断を挟まず準備を進められたことを指摘した。シウダー・レアル・マドリードで報道陣に対応したモウリーニョ監督は、目下の優先事項を明確にした。
「心配しているのは明日の試合だ。心配というのは言葉のあやだが」とモウリーニョ監督はクラブの公式サイトで説明した。「気にかけているのは、明日の試合の難しさだ。代表チームは問題ではない。代表チームの監督が選手を尊重し、出場時間に配慮し、起こり得る負傷から守ってくれるかどうかだ」
代表でのプレーにも敬意
クラブの監督が代表戦期間を嘆くことは多いが、モウリーニョ監督はこの状況について意外にも冷静な見方を示した。選手が適切に扱われる限り、国を代表することは誇るべきことだと強調した。
「選手が自国のためにプレーする栄誉を得ることは、まったく心配していない」と続けた。「私にとって問題なのは、明日の試合だ。相手は準備に丸1週間を使えた疲労のないチームで、監督は美しくプレーするかどうかではなく、何としても勝つことを考えている。非常に厳しい試合になる。それが私の懸念だ」
メスタージャで勝ち点3を狙う
今週末にバレンシアと対戦するレアル・マドリーにとって、勝利は不可欠だ。モウリーニョ監督率いるチームは現在、リーガで11試合を終えて勝ち点27の3位。首位バルセロナとは勝ち点3差だ。一方、バルセロナは別の試合で2位アトレティコ・マドリーと対戦する予定であり、レアル・マドリーにとっては上位争いで圧力を強める好機となるかもしれない。