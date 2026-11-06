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ジョゼ・モウリーニョ監督は、レアル・マドリーがリーガでバレンシア戦を控えるなか、間近に迫る代表ウィークを心配していないと強調した。むしろ、メスタージャで対戦するフレッシュで意欲的なバレンシアの脅威に集中している。

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モウリーニョ、代表戦期間への懸念を一蹴

モウリーニョ監督は、レアル・マドリーがリーガの戦いに戻るのを前に、直近の代表戦期間を巡る懸念を一蹴した。ポルトガル人指揮官は、メスタージャでバレンシアと対戦する厳しいアウェー戦に向け、チームの準備を進めている。レアル・マドリーは土曜夜、第12節の試合に臨む。モウリーニョ監督の主力選手の多くは、今後2週間、それぞれの代表チームでの移動と試合に時間を費やすことになる。

しかし、レアル・マドリーの指揮官は、今の最優先事項は代表活動ではないと強調する。手ごわい国内の相手から好結果を手にすることに、全神経を集中させている。

メスタージャで待ち受ける厳しい試練

モウリーニョ監督が最も懸念しているのは、今週末の試合でバレンシアが体力面で優位に立つ可能性だ。相手がこの重要な一戦に向け、中断を挟まず準備を進められたことを指摘した。シウダー・レアル・マドリードで報道陣に対応したモウリーニョ監督は、目下の優先事項を明確にした。

「心配しているのは明日の試合だ。心配というのは言葉のあやだが」とモウリーニョ監督はクラブの公式サイトで説明した。「気にかけているのは、明日の試合の難しさだ。代表チームは問題ではない。代表チームの監督が選手を尊重し、出場時間に配慮し、起こり得る負傷から守ってくれるかどうかだ」

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代表でのプレーにも敬意

クラブの監督が代表戦期間を嘆くことは多いが、モウリーニョ監督はこの状況について意外にも冷静な見方を示した。選手が適切に扱われる限り、国を代表することは誇るべきことだと強調した。

「選手が自国のためにプレーする栄誉を得ることは、まったく心配していない」と続けた。「私にとって問題なのは、明日の試合だ。相手は準備に丸1週間を使えた疲労のないチームで、監督は美しくプレーするかどうかではなく、何としても勝つことを考えている。非常に厳しい試合になる。それが私の懸念だ」

メスタージャで勝ち点3を狙う

今週末にバレンシアと対戦するレアル・マドリーにとって、勝利は不可欠だ。モウリーニョ監督率いるチームは現在、リーガで11試合を終えて勝ち点27の3位。首位バルセロナとは勝ち点3差だ。一方、バルセロナは別の試合で2位アトレティコ・マドリーと対戦する予定であり、レアル・マドリーにとっては上位争いで圧力を強める好機となるかもしれない。