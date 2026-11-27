共有 GOALをGoogleでフォロー

トーマス・フランクがクリスタル・パレス監督として初勝利を挙げた。しかしデンマーク人指揮官は、レアル・ソシエダに2-1で勝利した試合の慌ただしい終盤に、体調が心配になったと認めた。セルハースト・パークで逆転したパレスは、今季の転機となり得るヨーロッパリーグでの重要な結果を手にした。

広告

終盤の得点と退場でセルハースト・パークの試合が一変

フランクにとって初のホーム戦は、チェルシーから期限付き移籍中のママドゥ・サールが66分にゴールを決め、レアル・ソシエダが先制した。しかし、その6分後にジョン・マルティンが2枚目のイエローカードを受け、パレスは数的優位に立った。

ジャン＝フィリップ・マテタがPKを決めると、ドワイト・マクニールが途中出場のヨルゲン・ストランド・ラーセンによるオーバーヘッドキックからのボールを押し込んだ。ウナイ・マレーロはイェレミ・ピノのPKをセーブ。終盤にはGKディーン・ヘンダーソンがオーリ・オスカルソンのシュートを防ぎ、この試合6度目にして最後のセーブを記録した。

フランク、苦しい終盤を経て攻撃的な采配を評価

土曜日のコヴェントリー戦での初陣敗戦から立ち直った試合を振り返り、 フランクは先制を許した後の選手たちの反応を称えた 。

「まず何より、勝ち切れたことだ。さまざまな理由で非常に重要な勝利だった」と語った。「一つはもちろん自信であり、非常に優れたチームを相手にしたことで、自分たちへの確信にもつながる。前半はコンパクトで、さまざまな面で非常に規律を守れていたと思う。ただ、ハイプレスをかけられる場面を逃し、十分にボールを保持することにも苦労したと思う」

広告 広告

「後半はハイプレスがずっと良くなり、ボールもはるかにうまく保持できたと感じた。実際、後半は少しずつ勢いが出てきたと感じていたが、そこで突然、相手に先制点を決められた。それでも、私が本当に気に入ったのは選手たちが示した信念だ。そして、セットプレーで脅威になれていることも過小評価してはいけない」

Related Topics

フランクはまた、レアル・ソシエダが10人になってからの大胆な交代策も評価した。「サッカーでは、一つの場面が試合を変え得ると分かっている」と続けた。「PKとレッドカードで試合は変わったが、それでも得点する必要があった。勝つことは重要だから、我々は大胆に攻撃的な交代を行い、ピッチにストライカーを2人残した。それが実を結んだ。そして最後の5分間は、みんな心臓発作を起こしそうだったと思う」

残留争いの中、欧州大会プレーオフ圏浮上が希望に

プレミアリーグ最下位のパレスにとって残留が最優先である一方、木曜日の勝利でヨーロッパリーグのプレーオフ圏に浮上した。5試合を終え、上位8チームまであと4つの順位に迫っている。欧州大会での目標を問われた前トッテナム監督は、「高いところを目指したいと思う」と答えた。「この大会で野心を持っている。だからこそ、この勝利は非常に重要だった」

広告

フランクは、この逆転勝利が選手たちの士気にとって大きな転機になり得るとの見方にも同意した。「だからこそ、正しいことを続け、信じ続け、前に進み続けることが非常に重要なのだ」と語った。

次はハルとの重要なプレミアリーグ戦

パレスはすぐに残留争いへ意識を戻し、日曜日にはハルとの重要なプレミアリーグ戦に臨む。コヴェントリーに敗れて最下位に沈むフランク率いるチームは、後半に見せたプレス、セットプレーでの脅威、そして新たに得た自信を週末の試合にも持ち込み、残留圏への浮上を始めなければならない。