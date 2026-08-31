「それはつらい決断だったし、今でも心の奥深くが痛む決断だ。でも、その時が来たのだと理解している」と、メッシは非常に感情のこもった文章でつづった。「代表チームでプレーすることを、私はいつだって愛してきた。常にすべてを捧げてきたし、今の自分にはもう差し出せるものがない。それに、その座にふさわしい素晴らしい若い選手たちも出てきている」

7月19日のワールドカップ決勝で、メッシとチームメートはスペインに延長戦の末0-1で敗戦。これがメッシにとって最後の代表戦となった。39歳のメッシは、代表引退の文章はその敗れた決勝の2日後に書いたと説明した。

「誓って言うが、私はいつだってすべてを捧げてきた。ここ数年だけではない。すべてを勝ち取った時期だけでなく、その前からだ」とメッシは続けた。「私はいつも戦い、このユニフォームのためにすべてを出し尽くしてきた。皆さんに喜びを届け、サッカーを通してアルゼンチン人であることを誇りに思ってもらうために」

リオネル・メッシはアルゼンチン代表で何試合に出場したのか？

メッシは代表207試合に出場し、125ゴールを記録した。いずれも最多記録だ。最大の成功を収めたのは2022年のカタール大会で、アルゼンチンを3度目のワールドカップ優勝に導いた。アメリカ、メキシコ、カナダで行われた拡大版ワールドカップでも、南米勢は頂点まであと一歩に迫ったが、今回は決勝でスペインに敗れた。さらに12年前にも、メッシは2014年のワールドカップ決勝でドイツに敗れており、その時も延長戦の末に0-1だった。

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「チームメートとともに、皆さんに夢のような瞬間を届けられたという安らぎと誇りを胸に、私は去る。皆さんとそれをすべて体験できたことは信じられないことだった。愛している！」とメッシは記した。「神よ、私をアルゼンチン人にしてくれてありがとう」

父の死後、ホルヘ・メッシは8月8日に亡くなった――メッシは、自身の引退が正しい決断だったと「これまで以上に確信している」とした。