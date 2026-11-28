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トッテナムのMFマテウス・フェルナンデスが、心に従うなら「今すぐ」スポルティングCPに戻りたいと認め、ファンを驚かせた。ポルトガル代表MFは7月にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにやってきたばかりだが、リスボンの古巣への強い思いを明かしている。

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フェルナンデス、リスボンへの思いを明かす

ウェストハムから 8500万ポンドで移籍 し、ロンドン北部で5年契約を結んだものの、22歳のフェルナンデスは今も幼い頃から所属したクラブを恋しく思っている。ポルトガルの放送局Sport TVで語った内容をtalkSPORTが引用したところによると、フェルナンデスはリスボンに戻ることはあるのかと友人から頻繁に聞かれるという。

気持ちの上ではすぐにでもポルトガルに戻りたい一方で、以前の在籍時に抱えていた大きな精神的重圧にも言及した。ポルトガルのサッカー文化とイングランドでの生活を比べ、クラブに知人がいたことで期待をより強く感じていたと説明している。

アルヴァラーデで感じた強い重圧を振り返る

親しい人たちからの質問について、フェルナンデスはSport TVに、アルヴァラーデでプレーした際の重圧は他に類を見ないものだったと語った。

「友人からはよく『またスポルティングでプレーすることはある？』と聞かれる」と話した。「心に従えばプレーすると答えてきた。でも、アルヴァラーデでスポルティングの選手としてプレーしたときに感じた重圧は、おそらく当時は十分に準備ができていないと感じていたこともあって、人生のどこでも経験したことがないほどだった」

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「僕らは幼い頃から文化に大きく影響される。サッカーは僕らの国で大きな意味を持つ。スポルティングでプレーしていて、そこにいる人たちを知っていたし、クラブに友人もいたから、自分自身に大きなプレッシャーをかけていたと思う」

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イングランドとの考え方の違いに触れながらも、古巣への思いは明確にした。「だから、イングランドとは考え方に少し違いがある。あのような重圧はほかでは経験していない。サッカー文化も多少関係していると思う。でももちろん、心に従うなら今すぐスポルティングに戻りたい」と付け加えた。

スポルティングの下部組織から8500万ポンドでトッテナムへ

フェルナンデスは2016年にオリャネンセからスポルティングの下部組織に加入し、8年間在籍した。ユースチームとリザーブチームで定期的にプレー。トップチームでの出場は10試合にとどまったが、ポルトガルの名門で2度のリーグ優勝を経験した。

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2023-24シーズンはエストリルに期限付き移籍し、35試合で1ゴール3アシストを記録。これを経て、2024年にサウサンプトンへ移籍した。ポルトガルを離れてからはプレミアリーグで83試合に出場し、代表デビューも果たしている。

サンダーランド戦を前にデ・ゼルビ監督の下で重要な役割

古巣への思いを明かしたものの、日曜日に控えるサンダーランドへの遠征に向け、フェルナンデスはロベルト・デ・ゼルビ監督にとって重要な存在だ。今季は公式戦13試合に出場して3アシストを記録しているが、トッテナムでの初ゴールはまだ生まれていない。

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トッテナムの直近のリーグ戦4試合すべてで先発し、ホーム3連勝を含む直近6試合でわずか1敗という成績を支えた。サンダーランド戦でも出場すれば、勢いを維持し、トッテナムでの初得点を挙げる新たなチャンスとなる。