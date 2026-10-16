バルセロナの元会長ジョアン・ガスパール氏が数日前、アルゼンチン代表のスター、リオネル・メッシに関する物議を醸す発言によって各紙の見出しを飾った。

ガスパール氏は2000年から2003年にかけてカタルーニャの巨人の会長を務め、ファンの怒りによる圧力を受けて辞任を強いられるという、悲しくもドラマチックなシナリオで退任した。

ガスパール氏は数日前、メッシについて厳しい口調でこう語っていた。「彼は自分を何様だと思っているのか。気をつけるべきだ。バルセロナという存在は彼よりも大きいのだから」。これはバルセロナ市におけるメッシへの表彰の可能性に言及したものだった。

そして数日が経過し、ガスパール氏自身がその発言について説明し、自らの立場を明らかにした。番組『ソロ・パラ・クレス』(バルセロナファンのためだけに)に出演した同氏は、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が伝えたところによると、次のように述べた。「私は自分の息子たちに何かを叱ったとき、自分の考えが正しかろうが間違っていようが、それが彼らの利益になると信じている限り、謝ったことは一度もない」。

元会長はさらにこう続けた。「私は心から話したのだ。皆さんは私と同じくらいメッシを愛することはできるが、私より彼を愛することはできない。後になって自分の発言を読んだとき、あのような言い方をするべきではなかったと気づいたことは認める。あの考え方自体は持っていたが、言葉の選び方が適切ではなかった」。

ガスパール氏は選手との関係の強さに触れながら、この考えをさらに強調した。「私は彼を本当に愛している。だが我々の関係は父と息子の関係に似ている。父親は息子を叱り、こう言うものだ。『この件についてのお前の振る舞いは正しくなかった』と。あのメッセージを通じて、そして彼に大きな愛情を抱いているがゆえに、私の反応は少しやり過ぎてしまった」。

ガスパール氏は誤解を解こうとしながら、こう締めくくった。「私は少し物事を混同してしまった。バルセロナというクラブが誰よりも上にあるのは当然のことだ。メッシだけでなく、他のどんな人物よりも上なのだ。混乱が生じてしまい、私の発言が現会長を支持しようとする試みだと解釈されたのかもしれないが、それはまったく事実ではない」。