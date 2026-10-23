バルセロナの選手たちは、来たる日曜に行われるレアル・マドリードとのクラシコで勝利を収めることを目指しており、勝てば首位でのリードを9ポイントに広げることになる。この一戦はカタルーニャのクラブにとって非常に重要な意味を持ち、彼らは伝統的なライバルを前に自らの立場を強固にする好機を活かそうとしている。

バルセロナの中盤を担うロドリは、「DAZN」に対する発言の中で、この注目の一戦について語った。彼にとっては約7年ぶりとなるクラシコで、レアル・マドリードを相手にした最後の出場は2018-2019シーズンにさかのぼる。当時彼はアトレティコ・マドリードの一員だった。

ロドリは、レアル・マドリードの監督ジョゼ・モウリーニョについても触れ、その強い個性と指導手法を称賛し、自身の哲学とバルセロナが採用するスタイルとの違いに言及した。

この中盤の選手はこう語った。「彼が非常に強い個性を持った監督であることは分かっている。極めて決断力のある人物で、非常に明確な哲学を持っている。常にチーム内の競争レベルを引き上げる人物で、我々とは異なるスタイルを持っている」

ロドリは、バルセロナがレアル・マドリード相手に難しい試合を予想していると強調した。レアルは勝利を収め、直近のクラシコでの結果に応えるという野心を持って試合に臨むとし、両ライバルの直近7試合でレアル・マドリードが勝ったのはわずか2試合であることが、日曜の試合を前に彼らにさらなる動機を与えていると指摘した。

彼はこう付け加えた。「レアル・マドリードは全力を尽くしてくると予想している。彼らは直近7試合のクラシコのうち2試合で勝っており、雪辱を求めてくるだろう」

バルセロナの選手は、チームが直近でパリ・サンジェルマンに躓いたことも無視しなかったが、それがチームの野心や成功を重ね続けたいという意欲に影響することはないと強調し、注目の一戦を前に選手たちが競争心を持ち続けていることを確認した。

ロドリは発言の締めくくりに、カタルーニャのクラブ内の意欲が続いていることを強調してこう述べた。「我々はパリでのこの躓きの後にこの試合を迎えるが、偉大なことを成し遂げ続けるという心構えと意欲を保っている」