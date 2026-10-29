共有 GOALをGoogleでフォロー

カルロス・テベスが、マンチェスター・ユナイテッドから同じ街のライバル、マンチェスター・シティへの移籍に至った物議を醸す経緯について、ついに口を開いた。サッカー界に衝撃を与えたこの移籍の主なきっかけは、名将サー・アレックス・ファーガソン監督との信頼関係が崩れたことだったと、アルゼンチン人FWは主張している。

広告

オールド・トラッフォードで果たされなかった約束

テベスはオールド・トラッフォードでの2年間の期限付き移籍を成功させた後、2009年にマンチェスターのライバルクラブへ移った。ユナイテッドのプレミアリーグとチャンピオンズリーグ制覇に貢献したが、クラブは最終的に完全移籍に必要な金額の支払いを拒んだ。

その後、アルゼンチン人ストライカーはマンチェスター・シティに加入し、自身3度目のプレミアリーグ優勝を果たした。古巣との関係は険悪なままで、2012年にシティが行った優勝パレードで「RIP Fergie」と書かれた横断幕を掲げたことは、その象徴として知られている。

ファーガソンから正当に評価されていないと感じたテベス

テベスはリオ・ファーディナンド・プレゼンツのチャンネルで、退団に至る経緯を説明した。「彼らは2年間の期限付き移籍の（前に）僕と話した。その後、いいプレーをすれば、1年後に（僕たちが）契約のための金額を払う、とね」と語った。「ファーギーは僕に『カルロス、今から君の契約のための金額を払う。君はマンチェスターに残るんだ』と言った。チームはプレシーズンに入った」

「ファーギーとのこの会話は覚えている。彼は『ベルバトフにはお金を払う。でも君も心配しなくていい。君を買い取って契約を結ぶ』と言ったんだ」

広告 広告

しかし、時間がたっても完全移籍が実現せず、テベスは意図的に出場機会を減らされたと感じたという。「ファーガソンには、僕たちが話した日から、約束を守るまで最大で6カ月あったと思う。でも、彼は守らなかった。それどころか、僕をベンチに置き始めた。僕の考えでは、僕の価値を下げるために、彼は僕を脇に追いやり始めた。それが一番つらかった」

Related Topics

ファンがこうした重要な事情を知らないことにも、もどかしさを示した。「僕としては、人々には分かってほしい」と語り、「ファーギーが僕に話したことや、舞台裏のことを知らない。ファーギーと僕の間に何があったのか、人々は分かっていないと思う」と続けた。

傷心と雪辱への思い

物議を醸した退団にもかかわらず、テベスは今もオールド・トラッフォードのクラブに愛着があると認めた。ファーディナンドは元チームメイトの思いに理解を示し、テベスの退団が事実上ユナイテッドを「壊した」と指摘した。ユナイテッドは2013年を最後にプレミアリーグのトロフィーを掲げていない。

広告

テベスは、この一件が精神的に大きな負担になったと打ち明けた。「僕にとってつらかったよ、リオ」と付け加えた。「ユナイテッドに心を捧げたと思っていたから、つらかった。でも、同じものが返ってきたとは感じなかった。そう感じられなかったのは、覚えているだろうけど、僕たちはチャンピオンズリーグで優勝したし、リーグでも優勝した。それなのに僕の値段を下げるために、彼らは選手を獲得した。僕は最初の数カ月、そのまま続けた。2年目の次の数カ月、とでも言おうか。でも2カ月目、2カ月目には、もうそれ以上は知りたくなかった」

結局、エティハド・スタジアムへの移籍を突き動かしたのは、悔しさからの仕返しだった。「ユナイテッドでは素晴らしい時間を過ごした。もう一方のチーム、シティは、僕にとって復讐のようなものだった。僕が与えたものは返ってこなかった」と付け加えた。

広告

監督としての日々

テベスは現役引退後、指導者に転身した。直近では母国アルゼンチンのタジェレスで指揮を執った。

一方、マンチェスター・ユナイテッドはファーガソン退任後の長期的な影響に今も苦しんでいる。テベスが赤いユニフォームを着て過ごした、非常に成功しながらも最後は不本意な結末を迎えた時期に享受した国内での強さを取り戻そうと、クラブはなお戦い続けている。